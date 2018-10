Vést 2:0 a prohrát? Prostě jsme to pos*ali, řekl karvinský Moravec

Video k článku 720p 360p REKLAMA Karviná - Olomouc: Neskutečné! Obrat během osmi minut dokonal Dvořák, 3:2 pro Sigmu VŠECHNA VIDEA ZDE

Hodně smolný zápas, že?

„Hráli jsme dobře, Olomouc jsme moc do ničeho nepustili. Co jsme si řekli v kabině, jsme plnili. Dařilo se nám je honit po celém hřišti, napadat, byli jsme lepší. Dáme na 2:0, je euforie a pak bohužel... Nevím, co se s námi stalo. Dostanete na 2:1, trošku znervózníte, přitom nebylo proč plašit. A pak 2:2, prohra, všechno ztratíte a máte nula bodů...“

Zažil jste už takový zápas?

„Zažil už dvakrát. Jendou ještě s Bohemkou, zažil jsem to, i když jsme s Karvinou hráli na Dukle, vedli 2:0 a prohráli jsme 2:3. Ted to je potřetí. Prostě zkrat.“

Co to ukazuje o týmu, když se nevydrží soustředit až do konce?

„Nevím. Snažili jsme se, hráli jsme dobře, měli jsme to dohrát. Už v prvním poločase jsme mohli dát gól a možná bychom byli ještě klidnější. V poločase jsme si řekli, že jsme lepší, že se nám daří, že toho góla určitě dáme, což se nám povedlo. Vedli jsme 2:0. Paráda. Bohužel asi naši nekoncentrovaností jsme přišli o vyhraný zápas.“

SESTŘIH: Karviná - Olomouc 2:3. Neskutečný obrat Sigmy!

Mohlo hrát roli i to, že olomoucké góly měli na svědomí jejich střídající hráči, že jste si je tolik nepohlídali?

„Asi jo. Změnili taktiku, začali pak hrát na tři obránce a nakopávali to. První gól byl centr ze strany, spíše takový nákop, který si sklepli. Druhý byl, že nás tam obešel, to byl fofr, to jsem ani nezaregistroval. A ten třetí, tam jsme měl asi více dostoupit toho centrujícího hráče, aby necentroval. Přišel jeden centr ze strany a oni ho využili krásným gólem.“

Ublížilo vám, že po hodině hry odstoupil klíčový stoper Panák?

„Je to možné. Honza Krivák, který ho střídal, s námi nehrál. Pany všechno dohrával. Ale na to se nebudeme vymlouvat, že když tam nebyl Pany, tak za to může Honza. To určitě ne!“

Co ta prohra znamená? Propadli jste se pod Olomouc.

„Že to není moc dobré. Říkali jsme si, že ten zápas musíme zvládnout. Teď pojedeme do Zlína a musíme prostě tam bodovat, protože víme, že pak nás nečeká nic lehkého.“

Karviná - Olomouc: Neskutečné! Obrat během osmi minut dokonal Dvořák, 3:2 pro Sigmu

Karviná - Olomouc: Vyrovnáno! Druhou branku hostí vstřelil Texl

Karviná - Olomouc: Falta pálil přesně k pravé tyči a snížil na 1:2!

Karviná - Olomouc: Pilař střílel po pěkné kombinaci těsně nad bránu

Karviná - Olomouc: Guba na zadní tyči dotlačil balon do sítě a zvyšuje na 2:0!

Karviná - Olomouc: Budínský proměňuje pokutový kop a domácí vedou 1:0!

Karviná - Olomouc: Vepřek přišlápl Janečku, sudí píská penaltu!

Karviná - Olomouc: Janečka heroicky i kuriózně zachránil domácí od gólu

Karviná - Olomouc: Zahradníček se málem trefil do šibenice

Karviná - Olomouc: Obrovský závar před olomouckou bránou, Buchta skvěle zasáhl

Karviná - Olomouc: Buchtovi vypadl míč z rukavic a potácel se na brankové čáře!