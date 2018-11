Plzeň bere Beauguela ze Zlína! Nemohli jsme nic dělat, říká Grygera

Jean-David Beauguel míří ze Zlína do Plzně, přestup už odhalil fotografií na svém Instagramu • koláž iSport.cz

To byla rychlost! Francouzský útočník Jean-David Beauguel (26) přestoupí podle informací isport.cz po skončení podzimní části FORTUNA:LIGY do Plzně! „Je to domluvené, od ledna je hráčem Viktorie. V pondělí s ní podepsal smlouvu,“ uvedl náš zdroj z blízkosti hráče. V týmu mistra nahradí osmigólový střelec Fastavu dlouhodobě zraněného Michaela Krmenčíka.