Stoch o mazaném přímáku: Škoda, že jsme to takhle neudělali i proti Kodani

Začněme vaším mazaným přímým kopem: na kolik procent to může být gól?

„Sám nevím. V poslední době jsem se trefil z přímáku v Liberci a teď, zaplaťpánbůh za to. Musím se přiznat, že jsem to nekopnul ideálně. Kdyby tam nebyl Michal Frydrych a neudělal mi trochu díru, asi by to nebyl gól. Nejspíš bych trefil nějakého hráče před sebou. Padesátiprocentní podíl na gólu má Fryďo.“

Zlomila tahle trefa zápas?

„Začali jsme výborně, celý první poločas jsme dominovali. Až na gólový moment Zlína: přišel centr do kapsy jako minule na Spartě a prohrávali jsme. Inkasovaný gól nás ale posílil a ještě do poločasu jsme to otočili.“

Ještě k vašemu přímáku: nechybělo vám něco takového i ve čtvrtek proti Kodani? V Evropské lize jste jen remizovali 0:0.

„Přesně tohle jsme si říkali po zápase. U přímáku jsem tam byl já se Sykym (záložníkem Janem Sýkorou), ale on pak odešel a zůstal jsem u míče sám. Trenér brankářů Radek Černý nám povídal, že tam vždycky musíme zůstat dva tři a popoběhnout, pak je to pro hráče ve zdi a brankáře nepříjemné. Proti Zlínu to vyšlo, popoběhli mi Pepo (záložník Josef Hušbauer) a Zmrhy (záložník Jaromír Zmrhal). Škoda, že jsme to takhle neudělali i proti Kodani, ale to už nevrátíme.“

Po patnácti kolech máte na kontě už devět gólů, jste druhý nejlepší střelec ligy. Jak se vám to poslouchá?

„Těší mě to. Hlavně, že tím pomáhám týmu. Bodujeme a zůstáváme na prvním místě. Musíme takhle pokračovat a ještě se zlepšovat. Jsme první, což je náš cíl, a teď bude záležet na nás, jak dlouho to takhle vydrží.“

Začíná reprezentační pauza – a vy se vracíte do slovenského národního týmu. Jste natěšený?

„Jasně, dva a půl roku jsem v repre nebyl. Uběhlo to rychle, ale taky to byla dlouhá doba. Za týden u nás v Edenu to pro mě bude speciální zápas. Jsem zvědavý na ten pocit, až budu hrát na domácím stadionu, ale půjdu do kabiny pro hosty.“

Mimochodem, jaký máte pocit z nového reprezentačního trenéra Pavla Hapala?

„Hned po svém jmenování mi volal, pak jsme se ještě potkali. Hodinku jsme poseděli a podebatovali, řekli jsme si nějaké věci. Pocit z trenéra je super. I on je důvod, proč se těším zpátky do nároďáku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22. Frydrych, 45+1. Stoch, 47. Stoch Hosté: 17. Vyhnal Sestavy Domácí: Kovář – Frydrych, Deli, Ngadeu, Bořil – T. Souček – Stoch, Hušbauer (C), Baluta (58. Sýkora), Zmrhal (74. Milan Škoda) – Olayinka (88. Matoušek). Hosté: S. Dostál – Gajič, Hnaníček, Bačo – Matejov, Li. Holík, Podio (76. J. Balić), Jiráček (C), Bartošák (86. Masař) – Vyhnal (69. Hronek), Beauguel. Náhradníci Domácí: Vantruba, Jugas, Sýkora, Zelený, Škoda, Mešanović, Matoušek Hosté: Holík, Jakubov, Šiška, Balić, Hronek, Železník, Masař Karty Domácí: Olayinka, Bořil Hosté: Matejov, Hnaníček, Bartošák Rozhodčí Hrubeš – Blažej, Dresler Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 10 107 diváků

