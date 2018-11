Hrnčár před premiérou v Karviné: Nejdeme proti Slavii se strachem

„Nejdeme to zápasu se strachem,“ burcuje nový kouč. „Věřím, že mužstvo bude nabuzené a podá maximálně zodpovědný výkon.“ Osmačtyřicetiletý Hrnčár převzal Karvinou společně s asistentem Richardem Högerem v pondělí. Po odvolaném Romanovi Nádvorníkovi. Tým je předposlední. Ze šesti předchozích zápasů vydoloval jen dvě remízy a doma třikrát prohrál (Dukla 0:2, Olomouc 2:3, Sparta 1:3).

„Neřeším, jestli je těžší začínat proti prvnímu, nebo proti patnáctému,“ říká Hrnčár. „Je jasné, že Slavia má velký respekt, je to vážený klub i v Evropě. Má svoji sílu a kvalitu, vede tabulku a patří ke špičkovým týmům ligy. Ale my musíme být připravení a udělat pro úspěch maximum.“

Že aktuálně chybí klíčové opory, to Hrnčár neřeší. Stoper Panák je po operaci kolene a lídr produktivity Budínský (5+4) dostal za faul a červenou kartu proti Spartě stop na tři zápasy. „Nemá cenu nad tím přemýšlet, protože to stejně nezměním,“ pokrčil trenér rameny. „Bylo by to zbytečné mrhání časem. Musíme pracovat s hráči, které máme k dispozici a vybrat tu nejsilnější sestavu pro sobotní zápas proti Slavii.“

Na koho vsadí? A především, bude výrazně měnit styl hry? Na Slovensku měl Hrnčár úspěchy s rozestavením 3-5-2. Karviná dosud hrála se čtyřmi obránci. Čas na radikální změny nebyl. I proto kouč vsadil v prvé řadě na psychologii. Chce, aby proti Slavii nastoupilo nabuzené mužstvo. „Bez emocí fotbal neexistuje, ale musí to být kontrolovaná emoce,“ upozorňuje Hrnčár. „A samozřejmě, bude v tom i kus taktiky. Velmi se těšíme, je to pro nás nová situace, nová výzva. Sám jsem plný očekávání.“

Stejně tak hráči. I pro ně byla změna na trenérské pozici překvapením. „Vždycky je to změna, někdy malá, někdy velká,“ komentoval brankář Martin Berkovec. „Myslím, že jsme zápasy hráli docela dobře, bohužel nám vždycky nějaká část utekla a prohráli jsme. Dostali jsme dost gólů, víc než jsme dali, to se nám samozřejmě nelíbí. Věřím, že nás proti Slavii podpoří fanoušci.“

Sám zatím pořádně neví, jestli proti Slavii bude chytat. „Doufám, že budu, to je první věc,“ říká Berkovec. Ve Slavii fotbalově vyrůstal a byl i členem mistrovského kádru v sezoně 2016/17. Pořád je to pro něj speciální zápas. „Když nastoupím, rád bych je porazil. Nebo jim nějaký bodík vzal. U nich jsme dostali čtyřku, trošku jsme to nezvládli, tak věřím, že teď to bude lepší.“