Skuhravý naštval Karvinou. Absolutně bez respektu, čílil se Straka | iSport.cz

Co přesně vadilo hráčům a trenérovi Karviné? Když Dukla v posledním kole základní části prohrála v Plzni 0:4, mluvil trenér Roman Skuhravý o tom, že primárním cílem Dukly není záchrana prvoligové příslušnosti, ale rozvoj jednotlivých fotbalistů. Tak, aby měla do budoucna s kým pracovat.

„Můžete zvolit karvinskou cestu, udržet se a příští sezonu hrát o udržení znovu,“ říkal Skuhravý. „Nebo začnete budovat něco dlouhodobějšího, co má smysl.“

Hláška v Karviné zarezonovala. Trenér František Straka ji nechápal. Před vzájemným zápasem s Duklou ji také v kabině připomněl a své hráče i tímto motivoval. „Nesnáším absolutně, když trenér nemá respekt k ostatním,“ vysvětloval Straka. „Že nechce hrát jako Karviná? To je bez respektu. Vůbec jsem nechápal trenéra, který vedl akorát Opavu. To je z jeho strany absolutně nefér.“

VIDEO: Tisková konference Františka Straky po duelu s Duklou

Skuhravý už neměl možnost reagovat nebo svůj výrok z Plzně dovysvětlit. Na tiskové konferenci byl a mluvil ještě před Strakou. Navíc už měl plnou hlavu sestupu. Dukla po osmi letech padá z nejvyšší soutěže. Karviná bude o záchranu ještě bojovat. Teoreticky se ještě v posledních dvou kolech může vyhnout baráži, ale hráči i trenér spíš počítají s tím, že o ligu svedou bitvu s Jihlavou nebo Brnem.

Po vítězství nad Duklou si sebevědomí zvedli. I Tomáš Wágner, autor dvou gólů, mluvil o speciální motivaci. „Trenérovi Skuhravému jsme to vrátili,“ glosoval. „Občas si přečtu nějaký článek, trošku se o nás zmiňoval. Bez respektu. Dneska jsme mu to fotbalově vrátili. I trenér Straka nám to před zápasem říkal. Myslím, že to bylo správné. Já to vyjádření četl a taky jsem si na to vzpomněl.“

