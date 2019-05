Plzeň - Sparta: Góly ze standardky dostává jen hloupý tým, řekl Horňák | iSport.cz

4:0, nejhorší ligová porážka Sparty... Čím si to vysvětlujete?

„Nehráli jsme dobře. Od prvního gólu jsme měli hlavy dole. Před utkáním jsme udělali dvě změny v sestavě. Vynucenou kvůli zranění Václava Drchala, tou druhou bylo nasazení Dominika Plechatého, kterého jsme chtěli vidět po delší době v zápasové praxi. A možná že tyto změny měly vliv na náš výkon.“

Znamená to, že vás Plechatý zklamal?

„Tak jsem to nemyslel. Chtěli jsme ho vyzkoušet. V žádném to případě to není tak, že bychom prohráli kvůli Plechatému. V kontextu utkání s ním ani s ostatními nemůžu být spokojený.“

Sparta už má jisté třetí místo a v podstatě už o nic nehraje. Nechyběla vám oproti Plzni motivace a chuť zápas vyhrát?

„Doufám, že ne. Tři dny jsme se připravovali na to, že chceme v Plzni uspět a vyhrát za každou cenu. Navíc někteří hráči bojují o místo v kádru. Rozhodně jsme sem nejeli s tím, že máme třetí místo v kapse a už nemusíme. Nicméně bylo znát, že soupeř měl větší motivaci a výsledkově nás přejel.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 4:0. Viktoria oplatila hostům demolici a má jisté předkolo LM 720p 360p REKLAMA

Není takové utkání i varování pro hráče, aby v příští sezoně měli v závěru ligy stále o co hrát a nic nevypustili?

„Hráči určitě nic nevypustili. To si nemyslím. Zápasů je nyní víc a díky nadstavbě může mít mužstvo nějaký bodový polštář, a pomýšlet na lepší umístění. V tomto je to ale i zrádné. Třeba Slavia by po 30. kole měla titul, tahle o něj musí dál bojovat.“

Inkasovali jste opět branku ze standardky. Co dělat, aby se to neopakovalo?

„Na jaře jsme jich moc nedostávali... Ale já říkám hráčům, že kdo dostává góly ze standardky, tak se jedná o hloupé mužstvo. Standardka se musí ubránit. Víc k tomu nemám. Jestliže z ní dostaneme první gól, který nastartuje soupeře, tak je to obrovská chyba, které se musíme vyvarovat.“

Podruhé v krátké době jste se střetli s týmem z české špičky a dostali jste lekci. Vypovídá to něco?

„My jsme Plzeň doma porazili 4:0, tak teď nám to vrátila. Myslím si, že Slavia zaslouženě vyhraje titul, i když Viktoria dnes hrála také dobře. Nicméně Plzeň si delší čas drží svůj standard. Její hráči hrají zkušeně, nikam se nehrnou, čekají na chybu soupeře. Slavia hraje trochu jiným stylem, ale je vidět, že ji tato sezona velmi dobře vyšla. Má hráče, kteří se tlačí dopředu, jsou agresivní a i tady tím nás přehrála. I když ligový zápas u ní skončil remízou.“

A co to říká o síle Sparty?

„Máme za sebou velice těžký program. Měli jsme tři náročné zápasy, které jsme potřebovali zvládnout, abychom uhráli třetí místo a měli jsme klid v tom, že budeme hrát minimálně předkolo Evropské ligy. To jsme zvládli velice dobře, i když některé pasáže v těch zápasech nebyly dobré. Utkání s Plzní nám hrubě nevyšlo. Ale nemyslím si, že by nás herně přejeli, Viktoria jen proměňovala svoje šance. My máme hodně mladé mužstvo, hráči si zatím v těchto chvílích neví moc rady.“

Vše o Spartě čtěte zde »

Vše o Plzni čtěte zde »

720p 360p REKLAMA Plzeň - Sparta: Zahustel a Frýdek si trestuhodně nepohlídali Kovaříka, ten zvyšuje na 2:0!

Plzeň - Sparta: Kayamba sám před Hečou, sparťanský brankář předvedl skvělý zákrok







45 zobrazit galerii