Na Spartu s kapitánem na lavičce. Baroš je v Baníku útočník číslo 4 | iSport.cz

V minulé sezoně se to stalo dvakrát: poprvé šlo o zdravotní problémy, podruhé o šetření na finále poháru. Nyní Milan Baroš sleduje utkání z lavičky z jiných důvodů. Výkonnostních a taktických. Přestože kapitána nic netrápí a tvrdou letní přípravu odmakal téměř bez úlev, je z něj náhradník.

Že by žolík jako za starých časů na začátku kariéry? Ani tak to není, ostravská legenda již tři celé zápasy proseděla na lavičce, aniž by do nich vůbec naskočila. V základu Baroš nastoupil pouze proti Teplicím, kde nepodal špatný výkon, ale neproměnil penaltu. A něco se zřejmě zlomilo.

„Je jenom dobře, že přišel Smolič (Tomáš Smola). Když jsme byli loni zranění, měl trenér strašný problém útok vůbec poskládat. Teď je nás tady pět, znamená to větší konkurenci, kluky to posiluje, protože musejí v tréninku pracovat. Každý chce hrát, ale je třeba vzít v potaz, že určitě zase přijdou nějaká zranění, navíc zápasů je moc. Je to jednoduché: musíme se o to spolu porvat,“ odpovídal MB27 před sezonou na dotaz deníku Sport, jestli už jeho role nebude spíš mentorská.

Pět forvardů již v kádru po odchodu Ondřeje Šašinky na hostování do Slovácka není, Barošova pozice však zůstává stejná – zatím převážně opravdu mentorská. A to Slezané jako jeden z mála ligových celků pravidelně hrávají na dva klasické hroty. Kouč Bohumil Páník však upřednostňuje exopavské duo Nemanja Kuzmanovič, Tomáš Smola a v závěru do hry posílá Dameho Diopa.

Baroš kvůli velké konkurenci v hierarchii ostravských útočníků během pár měsíců klesnul ze stálice o tři pomyslné příčky na pozici útočníka číslo čtyři. Je dokonce možné, že se situace v tomto ročníku vyvine tak, že na vítěze Ligy mistrů zbudou spíše duely MOL Cupu, což bylo v předchozích sezonách aspoň v prvních pohárových kolech nemyslitelné.

„Musím říct, že Baník teď má celkově opravdu silný útok. Kuzmanovič je moc užitečný, Smola odvádí obrovskou práci, kvalitu má i Diop,“ říká legendární kanonýr Václav Daněk. „A navíc je tam ještě Bary! To je stále velká síla, hráč, který umí rozhodnout zápas, poprat se o balon, udržet ho. Někdy sice nenastupuje od začátku, nevím, jak je na tom zdravotně, ale jemu stačí chvilka, aby využil soupeřova zaváhání. Pořád má Baníku co dát, je lídrem nejen na hřišti, ale i přístupem. Věk nezastavíte, ale kvalita je pořád na Barošově straně,“ neodepisuje kapitána.

V dohledné době to však vzhledem k solidní formě Kuzmanoviče se Smolou, kteří si oba připsali již tři trefy, na nějakou razantní interní změnu nevypadá, což jde vyčíst i z Páníkových slov. „Ono je to úplně stejné jako v každém jiném zaměstnání. Když pracujete a daří se vám, je to hned pozitivnější. Vždy je lepší, když je mužstvo naladěné a minule se vyhrálo, můžeme tam jet optimisticky,“ prohlásil trenér před dnešním šlágrem na Letné.

Nejlepší střelec EURO 2004 tak musí na větší příležitost čekat. Radost fanouškům však Baroš dělá i mimo hřiště. Před pár dny například téměř 38letý fotbalista předal nevidomému příznivci Baníku svůj dres a za velkého potlesku ostatních spoluhráčů jej provedl kabinou.

Teď ještě ty starty a góly...

