Jdeme po správné cestě, věří Jílek. Chválil Hanouska i Vindheima | iSport.cz

Po delším období ukázal na Matěje Hanouska, vmanévroval ho do základní sestavy. Tenhle tah trenérovi Sparty Václavu Jílkovi vyšel dokonale, levý obránce zdecimoval České Budějovice dvěma góly a dvěma asistencemi. Sparta tak potřetí z posledních čtyř duelů zvítězila 4:0 a proskočila do čtvrtfinále domácího poháru. „Práce je před námi pořád dost. Ale cesta, po které kluci jdou, je jednoznačně správná,“ nepochybuje letenský kouč.

Užil jste si po delší době poklidné venkovní utkání?

„Řekl bych, že poklidný druhý poločas. Vstup do utkání jsme neměli dobrý. Soupeř tam měl situace, které mohly skončit radostí domácích. Podržel nás Florin Nita, stálo při nás i štěstí. Ve druhém poločase už jsme České Budějovice, vyjma jedné situace, do ničeho nepustili, navíc jsme přidali další dvě branky.“

Čím si vlažný vstup do zápasu vysvětlujete?

„To je spíš otázka na hráče. Určitě hrál roli nějaký entusiasmus domácích, vložená energie do úvodu zápasu. Chtěli na nás vletět, my jsme byli strašně málo agresivní před vlastní šestnáctkou. Soupeř toho využil. Možná jsme po vítězství nad Bohemkou byli nastavení tak, že to půjde samo.“

Matěj Hanousek se utrhl ze řetězu, ke dvěma gólům přidal i dvě asistence. Překvapil vás?

„Sami jste viděli, že jsme nechtěli dělat moc změn v sestavě, uvědomovali jsme si důležitost zápasu. Jednoznačným cílem byl postup. Vsadili jsme na osvědčenou sestavu a vazby, které začínají fungovat. V případě Matěje Hanouska byla nominace oprávněná. Pracuje výborně na tréninku, není ve výkonnostním propadu. Chtěli jsme mu dát šanci. Utkání jednoznačně zvládl, jeho produktivita byla hodně nadstandardní. Sám tomu doteď asi nevěří. Dal dva nádherné góly, dohrál to tak, jak by chtěl asi každý útočník. Klobouk dolů, jak to zvládl.“

Od stavu 2:0 jste zápas plně kontrolovali. Bylo to podle vašich představ?

„Ano. První poločas jsme ještě nedohráli úplně v klidu, i když jsme měli náskok dvou branek. V tom druhém už se ukázalo, co s hráči dělá sebevědomí. Uvolnili se, hráli přirozeně, nebyli ničím svázaní. Samozřejmě, můžeme se bavit o tom, že jsme ve Spartě a sebevědomí by mělo být samozřejmostí, ne vždycky to tak ale je.“

Na pravém křídle nastoupil Andreas Vindheim. Naznačilo vám utkání, že by jeho spolupráce s Michalem Sáčkem mohla fungovat?

„To naznačil už předchozí zápas. Během té zhruba patnáctiminutové pasáže tam byly zajímavé věci. To nás utvrdilo, že tuhle variantu chceme znovu vyzkoušet. Povedlo se to, z pravé strany jsme byli dostatečně nebezpeční, zároveň hodně poctiví dozadu. Andreas je sice spíš hráč do nižší pozice, ale ukázal, že umí být i hodně silný a konstruktivní směrem dopředu.“

Potřetí z posledních čtyř duelů jste vyhráli 4:0. Věříte, že tohle je klíčová sekvence, ve které hráči definitivně naberou adekvátní sebevědomí?

„Strašně bych si to přál, chtěl bych tomu věřit. Že to hráče odbrzdí, abychom byli v útočné fázi takhle nebezpeční a produktivní. Zároveň bych ale byl opatrný, v obou posledních zápasech jsme určitou dávku štěstí měli, v obraně byla okénka. Vývoj mohl být odlišný. Nedokážu odhadnout, jak se poslední výsledky na týmu projeví. Práce je před námi pořád dost. Ale cesta, po které kluci jdou, je jednoznačně správná.“

