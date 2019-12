Jílek: S body nejsme spokojení. Líbila se mi reakce týmu na úvod sezony | iSport.cz

Toužili zakončit podzim na vítězné vlně, nakonec se museli smířit s bodem. Sparťané v nepříliš záživné bitvě na Baníku brali bod za remízu 0:0. Prodloužili tak období bez porážky, které se táhne už od konce září. Především kvůli tragickému vstupu do sezony přezimují až na čtvrtém místě s velkým odstupem na Slavii i Viktorii. „Rozpoložení nebude špatné. My trenéři i hráči jsme si vědomi, že tam byla nějaká vzestupná tendence výkonnosti,“ prohlásil trenér Letenských Václav Jílek.

Berete remízu, nebo jste s ohledem na dvě neproměněné šance na Baníku dva body ztratili?

„Myslím, že to bylo poměrně vyrovnané utkání, hodně bojovné. Nenabídlo tolik fotbalové kvality. Pro mě osobně je to ztráta. Baník je samozřejmě silný soupeř, ale my jsme měli minimálně dvě gólové situace. Kdybychom zachovali více klidu, mohli jsme mít tři body.“

Nezklamala vás úroveň zápasu? Od druhého poločasu se zdálo, že oba týmy zvolily pragmatický přístup a především nechtěly prohrát.

„Ten pocit jsem neměl, z naší strany to určitě nebylo vědomé. Nebyli jsme dostatečné odvážní, ale určitě to nepramenilo z nějakého taktického záměru. Nechtěli jsme udělat chybu, zásadní bod celého zápasu jsem viděl jinde.“

Kde?

„V přechodové fázi jsme zbytečně vyházeli hodně míčů, bylo tam z naší strany dost jednoduchých ztrát. Měli jsme být přesnější, v předfinální fázi jsme mohli mít víc možností, jak to dohrát.“

Pro nemoc vám vypadl Martin Hašek, kterého ve středu pole nahradil Martin Frýdek. Jak složité rozhodnutí to bylo s ohledem na to, že mu v této pozici vůbec nevyšlo derby?

„Těch variant jsme měli víc. Primární nejprve bylo, že vrátíme do hry Costu, vsadíme na dva levonohé stopery a Mandjecka posuneme výš. Costa ale ještě nebyl úplně připravený, sám se necítil a nechtěli jsme se dostat zbytečně pod tlak. Druhá varianta byla s Andreasem Vindheimem na beku a Michalem Sáčkem v záloze, ale to už by byl velký zásah do složení mužstva. Šli jsme proto cestou pragmatismu. Samozřejmě jsme kalkulovali s tím, jak se Martin zachoval proti Slavii. I tady měl takový moment, kdy ve druhé minutě druhého poločasu udělal zbytečný faul v nebezpečném prostoru.“

Mandjeck tedy znovu nastoupil na stoperu. Jak jste s ním byl spokojený?

„Řekl bych, že Georges odehrál výrazně lepší utkání než v Příbrami. Z pohledu našich nároků na řešení klíčových situací, pokud jde o míru bezpečnosti v obranném chování, tam jsou rezervy. Na druhou stranu byl pevný do defenzivy, sbíral první míče. Podal výrazně lepší výkon než třeba proti Boleslavi.“

V lize jste od konce září neprohráli, přezimujete ovšem až čtvrtí. V jakém rozpoložení jdete do přestávky?

„Rozpoložení nebude špatné. My trenéři i hráči jsme si vědomi, že tam byla nějaká vzestupná tendence výkonnosti, udělaly se body. Na rovinu si ale musíme říct, že celý podzim je za očekáváním. Na Plzeň můžeme ztrácet až sedm bodů. Mrzí mě, že jsme ztratili body v zápasech s Budějovicemi, Jabloncem a Teplicemi, dneska nám chybí. S bodovým ziskem nemůžeme být spokojení, ale líbila se mi reakce týmu na úvod sezony.“