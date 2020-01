Mazuch a Boleslav: zahrál si i s páskou. Nebránil bych se zůstat, říká | iSport.cz

Jak jste se cítil po dlouhé době v zápase?

„Hrál jsem asi po jedenácti měsících. Vlastně pak jsem hrál ještě v Anglii za béčko, ale to byl takový fotbal o ničem. Jsem rád, že všechno drží, achilovka mě nebolí. Mám za sebou prvních čtyřicet pět minut, doufám, že zátěž se bude postupně zvyšovat a že vše bude v pohodě.“

Tělo vstřebává náročnou přípravu?

„Až se divím jak. První týden jsme hodně běhali tady v parku, naběhali jsme kilometry. Myslím, že nejhorší týden máme za sebou, trénovali jsme každý den dvoufázově. Každý den jsme trénovali i na umělce, ale žádné větší problémy nemám. Všechno zatím drží.“

Umělka dává nohám zabrat, takže i na ní achilovka drží?

„Musím říct, že jsem z toho měl na začátku přípravy strach, ale zatím všechno drží. Doufám, že i tělo si už na umělku zvyklo a že to bude dál v pohodě.“

Je něco nového ohledně vaší budoucnosti? Signalizuje něco, že jste za Boleslav nastoupil v přípravném utkání?

„Nesignalizuje to nic, byl to jen přípravný zápas. Asi mě chtěli trenéři vidět i v něm. Jak jsem už říkal, když jsem tu začínal, je to nezávazné. Možná se pak tady v Boleslavi domluvíme, nejsem proti tomu, abych tu hrál. Uvidíme, záleží i na vedení klubu.“

Máte nějaký časový plán, do kdy chcete svou budoucnost rozseknout?

„Tím, že nemám smlouvu a jsem amatér, se to může rozseknout kdykoliv. Nemám to časově omezené, ale samozřejmě bych chtěl mít jasno co nejdřív.“