Chyby podezřelého Rejžka. Slezsko je úhlavní nepřítel, jo? volal Berbr

Sudí Pavel Rejžek se ocitl v policejních odposleších, na jejichž základě s ním Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila disciplinární řízení. Třicetiletého sudího podezřívá, že ovlivnil dvě ligová utkání a nechal si slíbit úplatek. Komise, jíž předsedá Jan Pauly starší, v souvislosti s kauzou aktivovala disciplinární řízení i s dalšími pěti podezřelými.

Rejžek dosud odpískal v roli hlavního sudího třicet utkání, ve FORTUNA:LIZE se pohybuje třetí sezonu. A v té druhé se měl dopustit ovlivnění dvou zápasů, mezi Opavou a Zlínem v srpnu 2019 a Plzně s Jabloncem v září téhož roku. Za zmanipulování duelu v Doosan Areně si měl být Berbraem protlačen na mezinárodní listinu rozhodčích FIFA.

Po utkání se ale o výkonu Rejžka zase tolik nemluvilo. Vše přebila scéna po ukončení prvního poločasu, kdy se do sebe pustili hostující trenér Petr Rada a generální manažer Viktorie Adolf Šádek. Oba muži se ostře hádali, strkali, jablonecký kouč držel plzeňského bosse za sako. Melu ukončil až Šádkův bodyguard.

Nicméně Rejžkovi se zápas nepovedl. V závěru za příznivého stavu 3:2 pro Viktorii nevyloučil domácí stopera Lukáše Hejdu za faul na unikajícího Martina Doležala. Červenou kartu mu udělil až na podnět videorozhodčího Miroslav Zelinky. Ještě předtím, při vedení Jablonce 2:1, odpískal přísnou penaltu za nastřelenou ruku zblízka, VAR celou situaci posvětil. Obě procedury trvaly zhruba sedm minut, nastavovalo se ale pouze pět… To vyvolalo opětovné emoce.

V dalším zmiňovaném duelu Opavy se Zlínem, který skončil drtivým vítězstvím hostů 3:0, se nestalo nic, co by Rejžka na první dobrou usvědčovalo. Až na jednu „drobnost“. V závěru vyloučil nejzkušenějšího hráče domácího Pavla Zavadila. Už před začátkem utkání došlo mezi nimi k diskusi, jelikož kapitán Opavy neměl odpovídající barvu ponožek, respektive byla jiná než barva stulpen. Poté, co Zavadila vyloučil, opavský stadion bouřil vzteky. Rejžek nastavil šest minut, ale poté, co byly části hřiště zasypáni kelímky a dalšími předměty, duel ukončil již po čtyřech minutách a prchl do kabin.

Mimochodem, v policejních odposleších je pasáž, kde si Roman Berbr právě před tímto duelem s Rejžkem telefonuje. „Slezsko je úhlavní nepřítel, úhlavní, jo? Úhlavní, jo? Striktně podle pravidel, jo? Čau,“ pokládá Berbr telefon. „Z jeho strany to byl monolog, na který jsem nijak zvlášť nereagoval, protože se mi zdál poněkud zmatečný. Navíc větu "striktně podle pravidel" mi ani říkat nemusel, to beru jako samozřejmost,“ reagoval Rejžek v rozhovoru pro web Aktualne.cz.

Fotbalová asociace ČR nezískala status poškozené strany v probíhajícím trestním řízení v kauze údajné korupce a ovlivňovaní výsledků zápasů. FAČR tím pádem nemůže nahlížet do spisu, což podle jejího vedení zkomplikuje rozhodování etické komise či komise rozhodčích.

