SÁZKAŘSKÉ TIPY: Baník ztratí ve Zlíně, Sparta gól doma nedostane

Plzeň se pokusí splnit proti Pardubicím roli favorita, ačkoliv současné výkony Západočechů budí spíše rozpaky. Na výhru by to Plzni přesto mělo stačit. V kurzu 1,95 lze potom odhadovat, že se oba soupeři ve Štruncových sadech střelecky prosadí a jedním ze střelců by kupříkladu mohl být Zdeněk Ondrášek.

Sparta si poradí s Mladou Boleslaví a můžeme odhadovat, kolik padne v utkání branek, protože vzájemné souboje těchto protivníků nabízí povětšinou gólové hody. Slavia nezaváhá v Karviné, její gólostroj se ale rozjede až po přestávce. A nejvíc otazníků přinese souboj Zlína s Ostravou. Baník proti Spartě a Slovácku trefil brankovou konstrukci jedinkrát, a ztěžka se bude prosazovat i proti defenzivně laděnému Fastavu. Bezbranková remíza by tak úplně nepřekvapila.

Kotal: Jsem rád za efektivitu. Důrazný styl Opavy nám neseděl

SESTŘIH: Opava - Sparta 0:3. Povinná výhra splněna, rozhodl v úvodu Juliš

SESTŘIH: Baník - Slovácko 1:2. Ostrava prohrála poprvé po sedmi zápasech