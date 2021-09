Proč ne my? Bohemians si na Slavii věří. Skvělý zápas, těší se Brabec

Proč ne my? A proč ne teď? Před rokem a půl už Bohemians jednu dlouhou sérii neporazitelnosti Slavie ukončili a před nadcházejícím vršovickým derby cítí, že by se jim to mohlo povést znovu. Vyhecovaný souboj je naplánovaný na nedělní večer do Ďolíčku a čeká se plný dům, mistři zase přijedou protáhnout svou bodovou šňůru už na 53 zápasů.