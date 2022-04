Pelta chystá restart, v Jablonci přijde řez. Kadlec se potřebuje rozjet

„Po tom, čím jsem si prošel, nemám už žádné obrovské ambice,“ pronesl Kadlec, když se upekl jeho poměrně nečekaný přesun z Mladé Boleslavi na sever.

Bohužel, jeho příspěvek novému týmu je v těchto intencích. Přitom ve chvíli, kdy vleze na hřiště (pokaždé jako střídající), je znát jeho kvalita. První dotyk s míčem, orientace, schopnost kombinovat například s šikovným křídelníkem Václavem Pilařem. „Jsem s Vaškem spokojený, má kvality. Jenom si klepu na zuby, aby vydržel. Každý den stojím u dveří kabiny a čekám, jestli přijde,“ pronesl kouč Petr Rada po derby v Liberci, kde Kadlec přispěl asistencí na vyrovnávací branku.

Kadlec v Jablonci 5 zápasů

116 minut

0 gólů

1 asistence

2 střely Bilance

1 výhra – 4 remízy

Jako kdyby to zakřikl. Od té doby nastalo soužení. Z dalších šesti duelů (jeden v poháru) se forvard objevil na hřišti pouze ve dvou případech. Celkem nabral 52 minut z 540 možných. To není ani deset procent…

Nejprve ho zastavilo onemocnění, proto nemohl naskočit do pohárového semifinále na Spartě, kam se moc těšil. „Měl bohužel horečku. Počítali jsme s ním, že by na Spartě, kde prožil skoro celou kariéru, zasáhl do zápasu. Doufám, že bude brzy zdravý a zapojí se do tréninku,“ přál si Rada.

V dalších dvou střetech byl opravdu k dispozici, ale poté znovu onemocněl. Minulý týden už měl být nachystaný na souboj s Pardubicemi, v nominaci však opět scházel. „Teď už je v pořádku,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Martin Bergman.

Jde však o to, zda se Kadlec opravdu rozjede. V létě mu končí kontrakt a majitel klubu Miroslav Pelta (ne jmenovitě) naznačil, že není s několika borci spokojený. Není divu, když Jablonečtí hrají o záchranu. „Někteří nepředvádí výkony na to, jak jsou ohodnoceni,“ pronesl Pelta.

To se může týkat i Kadlece, i když jeho nepříliš výrazný příspěvek je samozřejmě ovlivněn objektivními důvody, tedy zdravím. Ani on však dozajista nehraje za úplné drobné. Ostatně i jeho odchod z Boleslavi byl ovlivněn výškou kontraktu, jak sám hráč přiznal: „Prostě jsme se nedohodli na podmínkách pokračování smlouvy.“

„Zatím to nechci řešit, nechci do kabiny zatahovat nervozitu,“ řekl Pelta s odkazem na fakt, že tým rozhodně není v nejvyšší soutěži zachráněn.

Až po sezoně se tedy bude řešit, co dál. Finanční situace je zamotaná, vedle výsledků na ni má vliv rovněž majitelovo nepravomocné odsouzení v kauze ovlivňování dotací. Proto přijde řez, to je zřejmé.