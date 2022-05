Hejda pošesté mistrem: Jsme banda bojovníků, tenhle titul řadím nejvýš

Jak se cítíte?

„Je to velká euforie. Moc si to užíváme. Už nám pomalu dochází, čeho jsme dosáhli. Je to naprostá paráda. Tenhle titul řadím nejvýš ze všech. A strašně se těším se na oslavy.“

Říkáte, že si titulu nejvíc vážíte. Proto, že byl nepřekvapivější?

„Ano. Nikdo nám nevěřil. Od začátku jsme byli zaškatulkovaní, že budeme rádi za poháry. Teď jsme ale tady, jsme první a nevýslovně šťastní.“

Před nadstavbou jste ztráceli jeden bod na Slavii. Asi jste nečekali, že po čtvrtém kole budete slavit, že?

„To vůbec ne. Malinko jsem čekal, že to bude velká honička. Klidně až do posledního kola. Slavia nám ale nahrála tím, co předvedli s Hradcem (porážka 3:4). Od té chvíle jsme si šli za svým.“

Kdy jste začal věřit v titul?

„Asi po utkání na Slavii. Remíza nám nahrála. Po tomto zápase jsem tušil, že už to bude naše.“

Jste kapitánem mistrovského mužstva. Co je na něm natolik speciální?

„Jsme banda bojovníků, která se nikdy nevzdala. Vezměte si, kolik zápasů jsme otočili. Kolikrát nám teklo do bot, kolikrát se nám herně nedařilo, přesto jsme vždycky našli cestu to nějak urvat. Zvládli jsme i těžké zápasy na Slavii a na Spartě. Že jsme i s těmito problémy získali titul, jen ukazuje, že jsme obrovská banda válečníků. Toho si strašně vážím.“

Jaké budou oslavy?

„Dlouhé a divoké. Spát asi nepůjde nikdo.“

Jaký podíl na titulu má Michal Bílek?

„Je to skvělej kouč. Umí udělat perfektně kabinu, za což mu patří velké díky. Na druhou stranu to k úspěšnému týmu patří. Umí super přečíst soupeře, ušít taktiku na míru. Vždycky měl nějaký obraz v médiích. V minulosti jsem o něm spoustu slyšel, něco si přečetl, ale z osobní zkušenosti mám úplně jiný názor. Je to strašnej frajer a super chlap.“

V druhé polovině sezony jste měl úžasnou formu. To jste měl takový hlad po titulu?

„Pomohli mi hlavně kluci. Když tým šlape, individuality jsou pak vidět víc. Ale o mě nejde. Titul patří celému týmu. Jestli jsem hrál nějak extra, tak mě to těší. Je fakt, že jsem se cítil dobře.“

Po zápase jste slavili s fanoušky, byl mezi nimi i David Limberský. Nicméně mezi vámi byl plot. Mrzelo vás, že jste s nimi nemohli radost více sdílet?

„Je škoda, že jsme k nim nemohli blíž. Užijeme si to v neděli. Bude ještě lepší a hodně divoké.“