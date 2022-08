Ševčíkův bývalý kouč: Teď Sparta, či Slavia, pak cizina. Proč je Hložek dál?

Náhlý boom kolem Michala Ševčíka sleduje pozorně. Fotbalový supertalent ze Zbrojovky měl Aleš Křeček (50) pod sebou v Třebíči, kde před lety založil fotbalovou školu. Pak si ho vzal i do druholigové Jihlavy. Má načtené jeho přednosti i nedostatky. „S nikým, kdo je výjimečný, to není úplně snadné,“ naráží bývalý kouč Zlína či Brna na záložníkův složitější charakter.

Co zápas, to gól a interesantní výkon. Z Michala Ševčíka je hvězda FORTUNA:LIGY, po třech kolech vládne i iSport Indexu. Unese rychlou slávu? Sebevědomí má odmalička, to si upevňovat nemusí. Ryze fotbalově má podle jeho bývalého kouče Aleše Křečka na to, aby přestoupil z Brna do jednoho z pražských „S“ a následně do ciziny. Jako Adam Hložek, s nímž ho v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz srovnává.

Loni na jaře jste vedl Ševčíka v Jihlavě a ve druhé lize jste ho zas tolik nestavěl. Proč?

„Vybral jsem si ho, protože jsem věděl, že je to jeden z našich největších talentů. Na každém tréninku ukazoval, že to s míčem umí. Chtěl jsem pomoct jemu i Jihlavě. Byly to Michalovy první doteky s profifotbalem. Do té doby hrál jen za dorost anebo divizi za béčko Zbrojovky. Ten přechod není jednoduchý pro žádného hráče.“

Dá se říct, že ho víc nezvládl hlavou než nohama?

„Když přijdete do profesionálního týmu, musíte si získat i kabinu, spoluhráče. V tom byl trošku problém. Ale nemyslím, že toho odehrál málo. Šanci od začátku dostával, až v závěru jsme se dohodli, že nebude nastupovat. Byl v Jihlavě jen na půl roku, bylo jasné, že končí. Během jara jsme spolu několikrát mluvili. Říkal jsem mu, co si od něj představuju. Jak má zamakat, aby víc chytnul ostatní kluky.“

S ním to není jednoduché, že? Provází ho pověst hodně sebevědomého hráče a mladého muže.

„U těchto hráčů to tak bývá. Jsou trošku jiní, ale svým způsobem můžou být geniální. S nikým, kdo je něčím výjimečný, to není úplně snadné. Může to být