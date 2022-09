Slovácko má trable, utíká mu liga. Takhle to nejde, ví záložník Havlík

Doběhla vás proti Jablonci únava z Kolína nad Rýnem?

„Na to se asi nemůžeme vymlouvat. Ve druhém poločase už nám trošku docházely síly, ale hlavně šlo o to, že jsme měli hru špatně zorganizovanou. V prvním poločase nám soupeř hodně chodil středem hřiště do brejků. Byly tam situace dva na dva. Ve druhé půli jsme to chtěli trošku změnit a zlepšit. Bohužel nám dali na konci dva góly z brejků.“

Co teď s tím?

„Nehráli jsme dobře. Musíme si to rozebrat. Takhle to nejde.“

Jak jste se cítil po čtvrtku vy?

„Je to trošku náročnější, ale s tím jsme všichni počítali. V prvním poločase nebyl problém to rozběhat, ale jak už jsem říkal, ve druhém už síly docházely. Dělá nám problém přepnout z poháru na ligu.“

Měli jste opět hodně standardek, ale na podzim z nich nejste příliš nebezpeční. Berete to i trošku na sebe jako primární exekutor?

„Teď nás standardky trápí, obranné i útočné. Není moc času to natrénovat, protože hrajeme přes týden i o víkendu. Možná se na to zaměříme během repre pauzy. Těšili bychom se na ni víc, kdybychom zápas s Jabloncem zvládli. Ale určitě nám přestávka pomůže. Všechny věci, co se staly, si rozebereme.“