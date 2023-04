Zelený neslavil v derby „S“? Satisfakce, ve Slavii ho nedocenili, řekl Kotal

Doslova z pár centimetrů dorazil míč do branky, žádná složitá práce. V derby pražských „S“ srovnal na průběžných 2:2 (nakonec 3:3). Zatímco Letná bouřila, Jaroslav Zelený neslavil. Prokázal respekt klubu, kde působil. „Myslím, že to pro něj byla i satisfakce,“ líčil Václav Kotal ve studiu iSport.cz, „protože Slavia ho nedocenila. Nyní prokázal, že je určitě dobrým hráčem.“

Ve Slavii působil Zelený v sezonách 2018/20. Moc si ale nezahrál, proto zamířil na hostování. Nejprve do Mladé Boleslavi, pak do Jablonce (odkud do Edenu přišel). „Za mého působení ve Spartě už jsem ho chtěl,“ zmínil Kotal.

Jenže to nešlo. „V Jablonci hostoval ze Slavie. Panu Peltovi jsme nabízeli, aby ho vyplatil a dal k nám. Nechtěl to udělat,“ prozradil Kotal.

Sparta - Slavia: Letná v euforii! Čvančarovu střelu dorazil Zelený, 2:2 Video se připravuje ...

Do Jablonce se Zelený nakonec přeci jen stěhoval na stálo v dalším ročníku. I nadále potvrzoval dobrou výkonnost, takže Sparta neváhala a v létě jej koupila.

O víkendu se pak trefil do sítě bývalého zaměstnavatele. Ve vypjatém derby, emotivním zápase. Přesto neslavil. Z respektu. „Myslím, že to byla pro Jardu i satisfakce, jak ho ve Slavii nedocenili. Nyní dokázal, že je určitě dobrým fotbalistou,“ sdělil Kotal.