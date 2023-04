Hašek k Ševčíkovi: Nemakáš, nehraješ! Vzkaz před odchodem do Sparty

Na podzim erupce sedmi gólů, pěti asistencí a dohoda se Spartou o letním přestupu. Na jaře už jen 1+1 (zatím) a po nástupu trenéra Martina Haška proti Pardubicím (2:1) poprvé v sezoně lavička. Nadaný záložník Michal Ševčík (20) přitom hraje o nominaci na červnové EURO hráčů do 21 let a o záchranu klubu ve FORTUNA:LIZE. „Je tady nejlepší hráč, ale jenom když maká,“ prohlásil rázně Hašek. V neděli v Liberci téměř jistě vrátí klenot klubu do sestavy.

Zbrojovku nese na svých gólových zádech mazák Jakub Řezníček, supertalent ve středové řadě z vůdčí role vypadl. A naposledy s Pardubicemi i ze základu. Důvod? Ne ryze výkonnostní. Primárně přístupový. „V tréninku jsem sledoval, jaké vysílá směrem ke mně signály ve smyslu: Udělám všechno, abych byl v základní sestavě. A já jsem z něj takový pocit neměl,“ vysvětlil Martin Hašek, jenž převzal Brno po Richardu Dostálkovi a začal šokujícím tahem,

I když chyběli Endl, Pachlopník, Souček či Texl, na Ševčíka místo v elitní jedenáctce nezbylo. Proti poslednímu celku tabulky šel do akce až po pauze a překvapivý záměr kouči vyšel. Zdravě naštvaný mladík vybojoval pro Řezníčka první gól, v pohybu rozjížděl útoky, nahrával, kličkoval, střílel. Jako v podzimní části. „Trest“ se stal motivací.

Z tribuny to sledoval reprezentační trenér Jan Suchopárek, v jehož nominaci pro EURO v Gruzii by rodák z Třebíče neměl scházet. Byť je na jaře oproti senzačnímu rozjezdu ročníku daleko méně produktivní. „Už od trenéra Dostálka tam byla určitá nespokojenost s tím, jak se prezentoval,“ připomněl Stanislav Levý, trenér a expert deníku Sport, že ani Haškův předchůdce nebyl ze všech výkonů kreativního záložníka odvázaný.

Po něm dorazil z Prahy na motorce Hašek a děly se věci. Místo Ševčíka nastoupil Adam Fousek, doteď minimálně vytěžovaný. Nehodil se mu ani na defenzivnější pozici, kam radši postavil jiného leváka Šimona Faltu, obvyklé křídlo. Na „šestku“ vytáhl stopera Jana Hlavicu, na lajnách spoléhal na Waleho Musu Alliho a Jakuba Nečase. Ještě před Haškovým příchodem byste si řekli, že Ševčík musí hrát na úkor každého z nich. Kdykoliv, kdekoliv, proti komukoliv.

Jako by chtěl nový kouč vyslat do týmu zřetelný signál: Zpozorněte, teď už nikdo nemá nic jistého! „Tentokrát to byl spíš taktický záměr. Bylo potřeba ukázat, že se nepojede ve starých kolejích, což ani nejde. Byl to takový haló impulz, probuzení,“ usoudil Levý. „Když Ševa nebude makat, nemusí hrát ani jeden zápas. Potřebuju, abych se na něj mohl spolehnout. Bylo na něj naloženo víc, než by mělo. Tím, že ho nepostavíte, v podstatě z něj to břemeno sejmete,“ tvrdil Hašek.

Léčba hvězdou na lavici náhradníků a posléze na hřišti zabrala. Technik s Ronaldovým sebevědomím ve druhé půli zásadně přispěl k důležitému triumfu a kouči se ulevilo. Věděl, že jde do rizika. „Kdybychom prohráli, všichni byste mě teď cupovali, že jsem blbec, protože jsem nepostavil nejlepšího hráče,“ uvědomoval si možné následky.

Nakonec byl však za krále strategie. Střídající Ševčík i Hladík vnesli na plac rychlost, nasazení a tah na bránu. „Ševa nevěděl, že nenastoupí,“ líčil. Oznámil mu to až v den zápasu a vzápětí si s ním promluvil mezi čtyřma očima. Výsledek znáte. „Jeho reakce na hřišti byla příkladná. Do utkání přišel fresh. Ukázaná platí,“ pochválil ho Hašek.

V neděli hraje Zbrojovka v Liberci. Dá se očekávat, že se Ševčíkem v základu. A v létě hurá do Sparty. Ideálně s lépe nastavenou mentální stránkou. „Tam je prostředí po všech stránkách náročnější,“ připomněl Hašek, jenž na Letné působil jako hráč i trenér. „Ševa se bude muset samozřejmě dostat v hlavě a v defenzivě na vyšší level, aby tam uspěl. My si tady můžeme něco vyprávět. To máte jako rodeo s býky. Díváte se, víte, jak to dělat. Ale stoupněte si tam! To je kur.. rozdíl. Mě teď zajímá, jak Ševa pracuje pro Zbrojovku.“