Teplice se odvolají proti trestu pro Vondráška: Tři zápasy? Jsme šokovaní

Teplický fotbalový klub nesouhlasí s třízápasovým trestem pro obránce Tomáše Vondráška za vyloučení v sobotním zápase 27. kola první ligy se Slováckem a chystá odvolání. Radiožurnálu to řekl ředitel čtrnáctého klubu tabulky Rudolf Řepka.

Vondrášek dostal červenou kartu v 46. minutě poté, co ve skluzu podrážkou trefil hostujícího Jana Kalabišku do holeně. Slovácko v přesilovce zvítězilo 3:1. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila pětatřicetiletému obránci trest na tři zápasy, tedy do konce základní části nejvyšší soutěže.

„Musím se přiznat, že jsme v Teplicích absolutně šokovaní délkou trestu, kterou disciplinární komise Tomáši Vondráškovi udělila. Dáváme dohromady odvolání, trest nám přijde neadekvátní. Věříme, že dojde k jeho přehodnocení,“ uvedl Řepka.

Pokud by zůstal třízápasový trest v platnosti, přišel by Vondrášek o zápasy v Olomouci, doma s Mladou Boleslaví a v Plzni.