Levý: Sparta zvládá to, co dřív Plzeň. Sudí Orel? Ukázka, že nemá respekt

Tohle a vrcholný zápas FORTUNA:LIGY? Pokud ano, tak si nejvyšší česká fotbalová soutěž příliš dobrou reklamu nedělá. „Hráči rozhodčímu nepomohli, ale zavinil si to sám. Nechá si líbit, aby mu hráči nadávali, obsypali ho. To je ukázka, že nemá žádný respekt,“ zkritizoval rozhodčího zápasu Sparta - Plzeň Orla expert Sportu Stanislav Levý. Hektický zápas plný napjatých a sporných momentů do výsledku 2:1 pro Spartu přelomila proměněná penalta Ladislava Krejčího v nastavení.

Šlágr 29. kola mezi Spartou a Plzní se rozuzlil až v nastavení. Jenže ne fotbalovou akcí, ale penaltou, strkanicí a dvěma červenými kartami. „Je špatně, že po utkání druhého s třetím řešíme zase jen rozhodčího. Že byly neodpískané fauly, že měly být červené karty...“ posteskl si po vítězství Sparty 2:1 expert Sportu Stanislav Levý.

O tom, že tři body zůstanou na Letné, rozhodl domácí kapitán Ladislav Krejčí z penalty za hraní rukou hostujícího muže s páskou Lukáše Hejdy. „Jsem srozuměný s tím, že se penalta zapískala a správně. Bylo by opravdu potřeba, a komise rozhodčích FIFA se tím chce zabývat, aby ruka byla jasně definovaná, aby si nebylo možné ji vykládat na pět způsobů,“ zapřemýšlel ve studiu iSport.cz.

Redaktor Jiří Fejgl na klíčové situaci našel ještě jeden rozměr. Ruka totiž přišla proti nepříliš nebezpečné střele. „Možná mi někdo řekne, že jsem se zbláznil, ale takhle zkušený chlap ví, kde je, tak proč do toho balonu jde?“ divil se. „Míč šel doprostřed brány, Staněk by ho chytil a byl by klid!“

Sporných situací ale na Letné byla během středečního večera spousta. Neuznaný gól po hlavičce Ladislava Krejčího už v prvním poločase, který odvolala až zdlouhavá porada s VARem. Viktoriáni se zase marně radovali chvíli po přestávce. Vztekající se sparťanský kapitán zase s krví a spoustou sprostých slov na rtech pronásledoval Pavla Orla po hřišti.

„Hráči mu nepomohli, ale zavinil si to sám. Nechá si líbit, aby mu nadávali, obsypali ho. To je ukázka, že nemá žádný respekt. Ten si musí zjednat. A Orel ho možná i historicky nemá a pak takový zápas nezvládne,“ prohlásil Levý. „Zápas sklouznul do bramboračky. Nepříjemné zákroky, Chorého loket. U Kaši vůbec nevidím úctu vůči Zelenému, to za mě určitě byla červená karta,“ doplnil Fejgl.

U neuznané branky Plzně celé studio doufalo ve vysvětlení rozhodčího. Experti by ale přisoudili Plzni pokutový kop. „Krejčí drží Chorého, který se chce dostat do pohybu za míčem. Až následná situace je, že ho Chorý strhne na sebe,“ všiml si Jiří Fejgl.

I kvůli této situaci ztratili obhájci titulu další zápas, ve kterém vedli. „I proti Slavii se Plzni stalo, že začala dobře a pak odešla. Dobře rozehrané utkání nedokáže zvládnout, realizační tým si musí vyhodnotit příčinu, teď podobné situace zvládá Sparta,“ řekl Stanislav Levý.