Sudí Orel o penaltě: Zcela jasný pohled. Popsal komunikaci s videem

Rozhodčí Pavel Orel byl přesvědčen, že v osmé minutě nastavení nařídil penaltu pro fotbalisty Sparty ve šlágru 29. ligového kola proti Plzni správně. Pokutový kop za ruku Lukáše Hejdy odpískal proto, že hostující kapitán podle něj udělal pohyb proti míči. V první půli Orel po zásahu videorozhodčího neuznal gól Ladislava Krejčího mladšího kvůli tomu, že se letenský kapitán oběma rukama opřel do Filipa Kaši.

Situace z osmé minuty nastavení vzbudila velké emoce. Útočník Jan Kuchta trefil střelou ve vápně Hejdu do ruky a Orel bez váhání nařídil penaltu. Verdikt pak po dlouhé diskuzi s videorozhodčím potvrdil. Plzeňským se pokutový kop, z něhož Krejčí mladší rozhodl o výhře Pražanů 2:1, nepozdával. Trenér Viktorie Michal Bílek označil verdikt za hodně přísný.

„Můj pohled byl zcela jasný. Viděl jsem ze svého pozičního postavení střelu na branku, hráč hostujícího celku Hejda zahrál rukou, udělal pohyb proti míči. Z toho důvodu byl nařízený pokutový kop,“ řekl Orel pro O2 TV. „Jelikož to byla střela na bránu, považuje se to za slibně se rozvíjející akci. Kvůli tomu musela být udělena žlutá karta,“ doplnil Orel, který po druhém napomínání Hejdu vyloučil.

Sparta - Plzeň: Kuchta nastřelil Hejdu do ruky. Penalta a červená za dvě žluté!

Spornou situaci řešil i chvíli před koncem první půle. Krejčí v souboji přes Kašu za stavu 0:1 dostal míč do sítě, ale z vyrovnání se nakonec nemohl radovat. „Z mého postavení jsem zásadní přestupek nezaznamenal. Viděl jsem, že domácí hráč šel do souboje s hostujícím, ve hře byly ruce. Pro mě to nebylo na odpískání přestupku,“ uvedl Orel.

„Nicméně na základě toho, že padla branka, probíhal přezkum situace. Kolega u videa mě zavolal, abych situaci překontroloval. Na opakovaných záběrech bylo vidět, že ve hře byly jednoznačně ruce. Hostující hráč kvůli tomu nemohl vyskočit. Domácí hráč se do hráčů hostů oběma rukama opřel, znemožnil mu se dostat do souboje,“ vysvětlil Orel.

Sparta - Plzeň: Krejčího gól neplatil, zapřel se o Kašu

K další sporné situaci došlo v 83. minutě, kde Kuchta upadl ve vápně po souboji s brankářem Viktorie Jindřichem Staňkem, který chtěl sebrat míč. Domácí se dožadovali penalty marně.

„Přestupek jsem neviděl. Z mého pozičního postavení na diagonále jsem nedokázal rozeznat, jestli došlo k přestupku či ne. Domácí hráč šel do souboje s brankářem. Následně jsem viděl, že brankář má míč v rukou a že domácí hráč zůstal ležet na zemi. Domácí se samozřejmě dožadovali pokutového kopu. Následně VAR (videorozhodčí) situaci zkontroloval a doporučil mi, aby se pokračovalo ve hře dál,“ uvedl Orel.