Pardubicím chybí stopeři, řešení je z Brna. Se slávistou to půjde, věří Kováč

Lukáš Endl má namířeno do Pardubic • koláž iSport.cz

Zajímavé jméno, kolem kterého kroužila i mocná Slavia, by mělo dorazit do fotbalových Pardubic. Problém ve středu obrany, jež se Východočechům rozpadl, by měl pomoci vyřešit mladý reprezentant Lukáš Endl ze sestupujícího Brna.

Na jaře si stoperská dvojice držela vysokou kvalitu. I proto se obě její části prosadili do nominace na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let. Důsledkem výkonů si však Slavia s Plzní stáhli z Pardubic Tomáše Vlčka s Robinem Hranáčem. Oba nyní mají ve svých klubech slušnou šanci prorazit.

Pro Pardubice je tu však problém.

„Potřebujeme stopery,“ ví dobře trenér Radoslav Kováč.

Pro úterní střet s Chrudimí (výhra 2:0) měl k dispozici vlastně jen jednoho čistokrevného. Slavia vypůjčila na hostování devatenáctiletého Denise Halinského, který se ukázal velmi dobře. „To půjde,“ potěšilo Kováče.

„Je to velký skok, ale mám za sebou dvě sezony ve druhé lize. Myslím, že je správný čas se posunout, jsem připravený,“ řekl Halinský. „Pardubice o mě projevily velký zájem, navíc je tady pan trenér Kováč, který umí pracovat s mladými hráči. Chtějí hrát moderní a náročný fotbal,“ doplnil hráč, jenž poslední dvě sezony strávil v Příbrami a Vlašimi.

Je tu však ještě jeden motiv - vzor kolega Vlček. Ten se pod Kováčem vypracoval do takové kvality, že velmi výrazně atakuje základní sestavu pražského velkoklubu. „Chci se odrazit stejně jako on,“ přikývl Halinský.

Vedle Halinského se postavil Marek Icha (rovněž slávista), to ale byla jen z nouze ctnost. Patří na pravou stranu obrany, případně na post defenzivního záložníka. Stoperskou pozici je třeba posílit.

Proto by měl přijít Endl, který se hlavně na podzim předvedl velmi slušně. Ve dvaceti letech je žádaný, proto podle všeho dorazí na hostování. „Pak potřebujeme ještě jednoho, musíme myslet i na výšku,“ nastínil Kováč, jak by měl vypadat třetí kus do party. Nápad na stole je, hráč je osloven, ale jeho klub zatím ne. Proto Pardubičtí drží jméno pod zámkem.

Co není tajné, je fakt, že nová bude vlastně celá obranná čtveřice. O stoperech šla řeč, vlevo už nebude hrát Martin Chlumecký (host z Baníku zamířil do Polska), vpravo má velkou šanci na základ navrátilec z Jablonce Michal Surzyn. V posledním ročníku sice na severu příliš nehrál, jde ale o zavedeného plejera, velmi silného v rozehrávání standardních situací. „To se ve fotbale stane, že se tolik nedaří. Pardubicím chci pomoci do střední skupiny,“ naplánoval bek.

V případě, že se prosadí, vylétne podle všeho Icha na pozici šest v záloze a Denis Darmovzal doplní ofenzivního Michala Hlavatého na místě, které držel na jaře Dominik Janošek, jenž odešel do nizozemské Bredy.