Plány majitelů Plzně: víra v Šádka i region, co ekonomika a sportovní růst?

Martin Bruckner, předseda dozorčí rady „Plzeň má opravdu zdravé základy, silné kořeny ve zdejším regionu, který za klubem stojí. Má všechny vlastnosti potřebné pro úspěch. S Adolfem (Šádkem) a zaměstnanci chceme rozvíjet klub, otevřít novou kapitolu a společně dokázat něco velkého. Je zde profesionální prostředí se zaměstnanci a zkušenostmi, kteří velmi dobře rozumí fotbalu. Je důležité mít ekonomicky stabilní klub. Jako majitelé chceme realizovat růstovou strategii na ekonomicky zdravých základech, kterou odstartoval Adolf (Šádek). Nevstupovali jsme do klubu proto, abychom se pouštěli do nějakých dobrodružství. Viděli jsme v Evropě hodně stadionů i klubů, ale tady je vše na velmi vysoké úrovni. Musíme také investovat, ale základy jsou v Plzni položeny.“

O rozvoji mladých hráčů

Martin Dellenbach

„Naším snem je, abychom vychovávali rozdílové hráče pro Ligu mistrů. To je náš největší cíl, který by měl přinést i hospodářskou stabilitu pro naše tři kluby. Máme v Rakousku i tady tři různé platformy, kde hráče rozvíjet poté, co vyjdou z akademie. To je v rámci Evropy jedinečné. Chvíli potrvá, než všechno začne fungovat. Ideálně to může vypadat tak, že se hráči každých šest měsíců mohou posunout na vyšší úroveň, pokud budou mít odpovídající výkonnost. Udělali jsme si analýzu, víme, že největší ztráta talentů je při přechodu mezi osmnáctkou, devatenáctkou a profi týmem. Plzeň, Hartberg a Lafnitz jsou kluby různé úrovně, mezi nimiž se hráči mohou posouvat. Jde nám o co nejlepší vývoj mladíků, kteří opustí akademii. Některé uvidíme i v prvním týmu Plzně, možná jich bude víc, než tomu bylo v minulosti.“