Gólman Reichl zničil Pardubice. Byly tam chyby, nechválil se po výhře

Jednička, která vytáhla Bohemians do Evropy, je sice pryč, Martin Jedlička se vrátil z hostování do Plzně, Bohemians mají přesto mezi tyčemi klasu. Michal Reichl dorazil z Hradce Králové, města kouče Jaroslava Veselého, a hned v prvním kole fotbalové ligy famózními zákroky zničil Pardubice. Zelenobílí především díky chlapíkovi s copánkem vyhráli na východě Čech ve velmi dobrém zápase 1:0.

V 25. minutě vychytal soupeře ve stylu Dominika Haška, který rozjel velkou kariéru pár desítek metrů od místa, kde zrovna stál. Michal Reichl během pěti vteřin lapil tři pokusy domácích z bezprostřední blízkosti - a to zrovna obýval bránu, z níž dobře viděl na vedlejší zimní stadion, tedy na Haškovo království.

„Při první střele jsem měl štěstí, šla tam, kde jsem stál. Při druhé jsem trochu zmenšil úhel a trefilo mě to. Pak už si to moc nepamatuju,“ usmíval se muž utkání. „Naštěstí jsme to přežili,“ oddychl si.

Ve fotbalové aréně se stal králem on, ještě v minulé sezoně hráč nedalekého Hradce Králové. Bohemians jej přivedli v létě ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že Jedlička nebude v mužstvu pokračovat.

Hned první ligový duel ukázal, že to byl skvělý krok. Ale nedivme se - kouč Veselý žije v Hradci, černobílé mužstvo má velmi dobře zmapované. Už v minulém ročníku přetáhl z mančaftu „votroků“ útočníka Erika Prekopa.

Reichl vypadá jako další trefa. „Měl jsmem i štěstí. Jsem na sebe kritický, byly tam i nějaké chyby. Vyhodil jsem pár balonů v rozehrávce,“ připustil brankář.

„Reichlika musím pochválit, fantasticky tam vytáhl velké věci. Ale byl tam i faktor štěstí a naší nemohoucnosti. Byly tam situace, které musíme dotlačit,“ uznal domácí trenér Radoslav Kováč.

Na mysli měl především Bartosze Pikula, ten byl směrem dopředu velmi kreativní, jenže zase skončil bez bodu. „Musíte mít čísla, on je nemá,“ glosoval Kováč. Šance měli také Ladislav Krobot, Denis Donát, Michal Hlavatý, Pavel Černý.

Poslední z nich, na jaře velebený kapitán, však naskočil až ve druhé půli. Když přišel na plac, byl hned vidět, Pardubičtí měli šance i v deseti, po vyloučení Jakuba Matouška (odehrál pouze sedm minut, pak v úniku zfauloval jmenovce Jana). „My jsme je do nich pustili, i když byli v deseti. To by se nemělo stávat,“ podotkl hostující trenér Jaroslav Veselý, sám bývalý gólman.

Reichla poznal už ve druhé lize jako soupeře, v době kdy brankář působil v Olomouci, s níž postoupil mezi elitu. Podobný kousek nakonec předvedl i po přesunu do Hradce Králové. „Věděli jsme, že umí chytat pod tlakem,“ vysvětloval Veselý, proč Reichla letos v létě přivedl do Bohemky.

A nakonec ho také posunul na post jedničky. „Rozhodovali jsme se do posledního dne. On působí na mužstvo klidem, proto jsme na něj vsadili,“ objasňoval. „Působí flegmaticky, ale je to velký profesionál,“ upozornil.

Po sobotním výkonu je zřejmé, že Reichl bude v bráně i ve čtvrtek v prvním duelu předkola Konferenční ligy na hřišti norského Bodö/Glimt.