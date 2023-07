Výhra jako lék pro nemocného kouče Slovácka. Pomůže mu to, věří Petržela

Za šéfa lavičky zaskočil jeho pobočník Jan Baránek. Úkol zvládl, dovedl tým k triumfu. „Martin mě něco naučil. Snažil jsem se pokračovat v jeho nastavené práci. Trénovat po něm Slovácko je jednoduché,“ pronesl s úsměvem Svědíkův asistent, jenž lajny koučoval společně s emotivním sportovním ředitelem Veličem Šumulikoskim.

Co vstupní duel naznačil? Že se musí se Slováckem zase počítat mezi špičku. Má silnou lavičku s ostrými náboji. Dva střídající zlomili rostoucí odpor Jihočechů, hned v premiéře se trefil zpoza vápna Matěj Valenta a poté krásně z dálky do opuštěné brány Ondřej Mihálik. Třetí náhradník Rigino Cicilia zapsal asistenci. Pět střídání Svědíkův soubor nejspíš pokaždé s chutí využije a pomůže si jimi. „Na trenéra jsme mysleli. Jsme rádi, že jsme to zvládli i pro něj,“ liboval si Milan Petržela. „Tentokrát jsme dobře vyřešili šance, které jsme měli. Doufám, že jsme se nevystříleli.“

Pro České Budějovice šlo o extrémně smůlovatý vstup do sezony. Na rohy vyhráli hosté 14:4, stříleli plus minus stejně často a za stavu 2:1 sahali po vyrovnání. V těch fázích favorita přehrávali, sebrali mu jeho hru. Jenže pak za vápnem práskl do balonu novic Valenta, balon před gólmanem Dávidem Šípošem skočil a zapadl k tyči. Finito. „Parádní debut,“ ocenil asistent Baránek, zaskakující v roli „head coache“ za nemocného šéfa Svědíka. V poločase si s ním na minutku vyměnil po telefonu dojmy, hráčské výměny měl připravené dopředu. Vše klaplo.

Dynamo nemělo šťastný den. Když si nejlepší hráč na hřišti Patrik Helebrand při zpracování přihrávky od brankáře šlápl na míč, vzápětí s ním uháněl Marek Havlík sám na bránu a levačkou z hranice vápna pohodlně zavěsil. Na Hellebranda se nicméně trenéři zlobit nebudou. „To ne, ale budeme naštvaní, že se mu to stalo,“ uvedl jeden z koučů Marek Nikl. „Dvacet třicet takových situací zvládne bez jediné chyby a ještě má na sobě dva, tři hráče. A teď si prostě šlápne na balon,“ dodal s povzdechem. „V lepším postavení jsme tomu gólu ještě mohli zabránit,“ mínil.

Slovácko – České Budějovice: Ondřej Mihálik využil chyby v rozehrávce a zvýšil už na 4:1 Video se připravuje ...

Jinak byl odchovanec Zlína na place fakt dominantní, takřka nekazil a perfektně četl hru. Jenže co z toho, když na konci vidíte na tabuli výprask 1:4. „Velké zklamání z výsledku, takový jsme si nezasloužili. Darovali jsme jim tři góly a sami jsme měli hodně situací, které zaváněly gólem. Brouky (Broukal) na malém vápně nepochopitelně netrefil balon na 2:2 a z ojedinělé akce jsme inkasovali na 1:3. Bylo hotovo,“ ulevil si Nikl. „Těch rohů bylo moc. Při standardkách jsme měli namále,“ uznal jeho protějšek Baránek.

Jediný zásah poražených padl z penalty, kterou nařídil sudí Dominik Starý po zhlédnutí videozáznamu za ruku Filipa Vechety ve zdi po Horově přímém kopu. Exekutor následně poslal brankáře Milana Heču na druhou stranu, ale jinak musí Slovácko staronovou jedničku velebit.

Navrátilec ze Sparty vytěsnil těžké rány Osmančíka, Čmelíka a taky hlavičku Ondráška. „Parádní posila a parádní kluk do kabiny,“ velebil Baránek nástupce Filipa Nguyena. „Pomohl nám i v rozehrávce, organizaci hry. Působí dobře i na tréninku, vede mladší kluky. Radí Vechymu (Vechetovi), jak má zakončovat,“ shrnul Hečův přínos.

Nejpůvabnější ofenzivní moment servíroval veterán Milan Petržela. Protančil přes Králika s Horou a patičkou vybídl ke gólu Seung-Bin Kima. Nádhera! „Milana si pamatuju ještě z Plzně. Takových akcí tam měl bezpočet. Neskutečné, co ve svých letech předvádí,“ poklonil se Baránek čtyřicetiletému mazákovi. „Podařilo se to se vším všudy. Měl jsem i hodně štěstí,“ popsal Petržela, jemuž podle svých slov zápas nesedl. „Hrálo se mi blbě, naštěstí to vzali kluci za mě,“ pochválil parťáky. Naopak si postěžoval na teplé počasí. „Je kravina hrát od tří hodin. Pro nás i pro fanoušky. Nejsou to úplně komfortní podmínky pro fotbal,“ mínil.

Na jihu Čech se dál hledají posily. Primárně útočníka a rychlíka na krajní pozici. Slovácko nyní nic akutního řešit nemusí. Absentéři Juroška s Hofmannem se mají v týdnu zapojit do tréninku a jen se bude čekat, zda se dá do kupy kouč Svědík. Je možné, že i v sobotu v Ostravě povede nakopnuté mužstvo Baránek, paradoxně odchovanec Baníku.