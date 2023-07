Haraslín: Věřil jsem si na hattrick, ale trenér měl jiné plány. Uražený nebudu

V minulém ligovém ročníku zvládl sedm branek. Teď už má z téhle porce téměř třicet procent znovu v kapse. Křídelník Lukáš Haraslín (27) na to potřeboval jediný start. Stal se totiž ústřední postavou Sparty ve vydařeném vstupu do nové sezony. „V obou případech jsme šli rychle do zakončení. To je něco, čemu se na tréninku hodně věnujeme,“ pochvaloval si slovenský kreativec po dvoubrankovém představení.

V profesionální kariéře jste ještě hattrick nedal. Věřil jste, že to proti Sigmě klapne?

„Trochu jsem na něj šel. Po druhém gólu jsem měl šanci, ale dal jsem si to moc do středu. Věřil jsem si na hattrick, trenér měl ale jiné plány. Uražený ale určitě nebudu.“ (usměje se)

Oba vaše góly byly jak přes kopírák, že? Klička k lajně a rána na zadní tyč.

„Věděl jsem, že mi to moc nevychází, když si to dávám do středu na silnější nohu. Proto jsem to změnil. Jsem rád, že mi to tam padlo. Nejdůležitější je ale výhra a povedený vstup do sezony.“

Sparta - Olomouc: Haraslín si znovu potáhl míč kolem soupeře a zvýšil na 2:0! Video se připravuje ...

V obou případech jste navíc udeřil po rychlém kontru. V domácím utkání to je dost nezvyklé.

„Věnujeme se tomu. Kuchtič v jednom rozhovoru říkal, že si trenér Friis bere osobně útočníky, to je přesně ono. Nacvičujeme to, teď jsme to vyřešili jako na tréninku. Šli jsme rychle do zakončení. Jsem rád, že se nám to daří přenášet do zápasů. V ofenzivní i defenzivní části.“

Bylo znát, že jste oproti závěru minulé sezony nastoupil čerstvý a odpočatý?

„Abych byl upřímný, ani ne. Pořád cítím trochu únavu po náročné přípravě. Byla pro mě trochu delší. Jak jsem se cítil dobře celý týden, ráno před zápasem mě bolelo snad úplně všechno. (usměje se) První zápasy jsou těžké, postupem času fyzička bude lepší a lepší. Máme před sebou spoustu náročných duelů, potřebujeme dobře regenerovat.“

Už v pondělí vás čeká los třetího předkola Ligy mistrů. Máte vysněného soupeře?

„Bavíme se o tom v kabině, koho bychom mohli dostat. Ale to si nevyberete. Nemůžeme to ovlivnit. Koho dostaneme, toho budeme chtít porazit. Proti Slovanu by to pro mě bylo speciální, asi by to pocítila moje peněženka kvůli lístkům. Naším jasným cílem je ale postup.“