Další křeč, bolehlav Plzně trvá. Koubek se vztekal, litoval dvou autů Hradce

Z takového závěru se jednomu zatočí hlava. Osmdesátiminutová křeč, kdy se domácí marně snažili o první gól soutěžního ročníku, vystřídalo bláznivé dění závěru nedělního utkání. V 81. minutě vyslal Lukáš Kalvach prudký centr levačkou do vápna, kde se balon od Davida Heidenreicha odrazil k Lukáši Hejdovi. Stoper Viktorie doklepl balon do sítě a rozburácel stadion i své spoluhráče. Konečně, vždyť Západočeši čekali na první soutěžní trefu pod trenérem Koubkem téměř tři zápasy!

Jenže Hradec se nevzdal. Po dlouhém autu trefil Jhon Mosquera při výskoku ve vápně loktem do obličeje Heidenreicha, sudí Jan Machálek okamžitě ukázal na penaltový puntík. Domácí se vztekali zbytečně – zásah loktem byl evidentní, zraněný hradecký stoper navíc musel střídat. „Respektuji, že penalta byla. Šlo o naivní zákrok, takhle se hráč ve vápně nesmí chovat,“ okomentoval situaci plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Míč si vzal Daniel Vašulín, střílel čelem k hlasitě pískajícímu domácímu kotli. V tu chvíli se vyznamenal Jindřich Staněk, když pokus hradeckého útočníka bravurně vyrazil. Další plusový bod pro Plzeň, domácí přežili krizový moment a tentokrát radostí téměř umačkali svého brankáře. Zbývalo zvládnout závěrečné minuty a nastavení. Jenže… Při úplně poslední akci, když už časomíra přesáhla avizované pětiminutové nastavení, se dostal vysoký balon na zadní tyč. Jemelka se nechal přeskočit Ondřejem Šašinkou a ten dostal balon do sítě. Domácí zkoprněli, trenér Koubek se pak hodně vztekal.

Plzeň - Hradec Králové: Šašinka senzační hlavičkou srovnal v závěru na 1:1! Video se připravuje ...

„Musím to ještě vstřebat. Byl jsem hodně zklamaný, trošku vytočený, to přiznám. Tohle fotbal přináší. Z jednoho dlouhého autu byla penalta, z druhého vyrovnání, to se nám nesmí stát. Sudí může ukončit zápas, kdy chce. Viděli jsme čtvrtého, že ukazuje nastavení pět minut, gól padl v čase 95:18. Ale na to se nebudeme vymlouvat. Ten aut jsme měli uhrát, je to mrzuté. Hradec je silné mužstvo, dobře organizované, dobře brání. My to naopak potřebujeme zlomit,“ štvalo plzeňského kouče.

Hradec za celý zápas vystřelil dvakrát na bránu – jednou při penaltě a podruhé při vyrovnávací Šašinkově hlavičce. Z minima produktivity si ale odváží bod, zatímco hráči Viktorie koušou další promarněný zápas. „Možná to bude znít neskromně, ale bod jsme si zasloužili. Při nervózním vstupu do utkání nás Plzeň mačkala, ale pak jsme byli víc odvážní než na Slavii, dostávali jsme se do hry, do kombinací, k zakončení nám chyběla jen lepší předfinální fáze a lepší řešení akcí ze stran,“ poznamenal k utkání hradecký trenér Jozef Weber.

V domácí kabině bylo po zápase hrobové ticho. Mužstvo po prohře v Teplicích (0:1) a pohárové remíze s Dritou (0:0) nezvládlo v rozjezdu sezony ani třetí duel. Přitom na papíře má Plzeň ofenzivu jako víno, na hřišti ale jde o velké trápení. Útočná snaha byla stejně jako v předchozích dvou duelech dlouho naprosto jalová. Z domácí hry šel bolehlav, než přišlo Hejdovo vysvobození. Jenže vysvobození jen na chvíli, konečný resultát je 1:1.

„Neměli jsme si nechat vyrovnat v poslední sekundě, to je mrzuté, nepříjemné, jde o ztrátu dvou bodů. Vnímám, že Jindra nás podržel a chytil penaltu, už tam mohlo přijít vyrovnání. Jsou to dva dlouhé auty Hradce, z nich vyšla penalta a vyrovnání. Přitom jsme si ještě dopoledne na rozcvičce připravovali obranné postavení na dlouhý aut od Gabriela,“ mrzelo Koubka.

Plzeňský trenér se svými kolegy musí tým připravit na čtvrteční odvetu 2. předkola Konferenční ligy na horké půdě kosovské Drity. Pokud Viktoria důležitý duel zvládne a postoupí, může sezonu nakopnout. Pokud ne, zabředne už uprostřed léta do nepříjemných problémů…

Plzeň - Hradec Králové: Hejda prolomil gólové trápení, 1:0! Video se připravuje ...