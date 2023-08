Leklá ryba, kterou probere jen léčba šokem. Rozkvetl by Karabec v cizině?

Fanoušci Sparty mu říkají familiárně „Kara“. Dvacetiletý klenot z Letné Adam Karabec, který měl být budoucností klubu, ale v posledních sezonách stagnuje a stále častěji se ozývají hlasy, že by to šikovný záložník měl zkusit jinde, nejlépe v zahraničí. „Jemu i Spartě by pomohlo, kdyby se rozešli. Pro mě je to v tuhle chvíli přeceňovaný týpek, který byl nejzajímavější tím, že hrál v sedmnácti ligu,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Pořád čekám, kdy se rozjede. A nejsem si jistý, jestli se rozjede ve Spartě,“ doplňuje Kvasnicův kolega Jiří Fejgl. „Přestože geniálně vnímá hru a prostor, má někdy mentalitu leklé ryby,“ shodují se oba při hodnocení Karabcovy hry.

Výjimečný, nadstandardní, neuvěřitelně šikovný. Kvasnica s Fejglem se při rozboru Karabcovy hry v novém díle pořadu iSkaut shodují: „To, co ostatní hráči na hřišti ani nevidí, dokáže on s neuvěřitelnou lehkostí realizovat.“ Jenže ligové – a tím pádem samozřejmě ani evropské – vytížení ne a ne přijít… „Pomohla by mu léčba šokem. Postavit se na vlastní nohy. A nejlíp v cizině,“ míní Fejgl.

Neškodí Karabcovi přílišná péče klubu i blízkého okolí? A neměl by vystoupit z komfortní zóny klasické desítky? „Podle mě hřešil – a stále hřeší – na to, že je výjimečný. Tři roky se zasekl. Nevidím u něj chtíč něco s kariérou dělat,“ říká bez obalu Kvasnica: „V sedmnácti když udělal něco horšího směrem dozadu, tak sis řekl: je mu sedmnáct. Ale o tři roky později je to stejné. Z Letné se kdysi neslo, že je výjimečný jako Hložek. Já to tam nevidím,“ krčí rameny.

Proč mu na hřišti pomáhá „futsalové cuknutí“?

Neškodí mu přílišná péče blízkého okolí a Pavla Pasky?

Uškodil mu odchod Hložka?

Měl by se přeškolit na jiný post?

Byl Karabec příliš „vyhajpovaný“?

V čem připomíná Rivalda a čím je podobný Barákovi?

Proč zahraničí a ne česká liga?

Podívejte se na VIDEO.