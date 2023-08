Liga očima fanoušků: omyl v Baníku, den otevřených dveří. A pozor, Pražáci!

Z těch, které dopadly brankou, to byla nádherná kolmice Laciho Minčevovi, který upravil na 3:0. Mimochodem, zdálo se mně, že Minčev „odložil“ několik kilogramů, což by mu mohlo prospět. Záloha byla tentokrát naší silnou stránkou, což stvrdil Kairinen druhou ligovou brankou v rudém dresu. Tak co, byl můj optimismus namístě?

Byla to předehra k velkému představení? Dnes už všichni známe odpověď, ale já, když píši tento sloupek, nikoli. Proto dnes spíše o přípravě v Jablonci. Používám výraz příprava, protože tak to alespoň ze strany soupeře vypadalo. Kluci, máte nás na lopatě, vezměte si tři body a pět banánů za poločas – tak by se dal klasifikovat přístup Jablonce.

Slavia je kousíček od jistoty základní skupiny alespoň Konferenční ligy. Bylo by to posedmé v řadě a potvrdilo silnou pozici klubu na mezinárodní scéně. Navíc do Evropské ligy to proti Luhansku také nemusí být nepřekonatelně těžké. V Mladé Boleslavi „sešívaní“ nepředvedli kdovíjak dechberoucí výkon, ale domácí k ničemu nepustili a sami tam jeden vítězný gól nakonec dotlačili.

FC Viktoria Plzeň

Na slabší soupeře už asi nenarazíme

Tak po minulém týdnu se mi píše dobře. Malťani, co k nám přijeli v rámci předkola Konferenční ligy, se snažili hrát fotbal a to vyhovovalo všem od nás. Jejich úroveň byla úplně někde jinde, slabší soupeř už se asi nenajde, pokud nepočítám nedělní Dynamo. Tam to vidím dost hrůzostrašně a je jen dobře, že jsme je měli už teď, protože se určitě zvednou.

Oba zápasy zvládl bravurně Šulc. Jo, ten, který vloni v zimě zabil na Spartě své šance a plno lidí ho posílalo do pr… Já už tehdy tvrdil, že je to třeštidlo, ale že mu věřím. Je mladej, vyhraje se, tvrdil jsem. A kdo měl pravdu? Vykopal se a umí výborný věci. Doufám, že mu to vydrží. I ostatní mladý za to umí vzít a je vidět, že si celý tým víc věří.

Dle soupeřů by byl hřích nehrát na podzim základní evropskou skupinu. No a Pražáci by měli zvednout hlavy a větřit, protože bychom jim v téhle fazoně mohli šlapat na paty. Akorát se anglické týdny ukazují na marodce, a to jsme teprve v polovině. Držím všem našim marodům i nemarodům palce. A hurá na ně!!! Těším se. Čest královně Viktorce!

Kovi, 55 let, koordinátor distribuce