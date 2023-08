Kotelník Liberce: Po titulu diskotéka s hráči. V Srbsku nás drželi pod mostem

Je věrným fanouškem Slovanu Liberec už přes třicet let. Má za sebou nespočet výjezdů po republice i za hranice v rámci evropských pohárů a fandění už propadl i jeho starší syn. Ostříž Mára, jak zní přezdívka libereckého příznivce, učí na gymnáziu zeměpis a dějepis. Pamatuje výjezd do Liverpoolu a pochopitelně si vybaví i památné finále českého poháru v roce 2015. „To byla pecka tenkrát porazit Jablonec,“ vzpomíná s úsměvem liberecký kotelník.

Odkdy fandíte Liberci?

„Fotbal mě chytil v patnácti. Fandění Liberci vypuklo někdy v roce 1992, kdy jsme ještě hráli druhou ligu. Šli jsme se podívat na fotbal s klukama z gymplu a od té doby jsem nevynechal skoro žádný domácí zápas. Nezvládl jsem teď nedávné třetí kolo s Bohemkou, protože jsem byl na dovolené s rodinou, ale ono je to možná lepší podle výsledku.“

Podělíte se o nejsilnější zážitek spojený se Slovanem?

„První titul v roce 2002, to je úplně jasné, ale taky musím jmenovat finále poháru 2015, kdy jsme porazili rivala z Jablonce. To byl jednoznačně zápas sezony. Porazit Jablonec je vždycky pecka a teď to bylo o to sladší. A co se týče třeba evropských pohárů, tak velký zážitek pro mě byl výjezd do Liverpoolu ještě tenkrát v Poháru UEFA. Liberec tam prohrál 0:1, ale byl to historický zápas.“

Zmínil jste rivalitu s Jabloncem, což je známá věc. Mnozí fanoušci to berou skoro až jako nenávist, jak je to u vás?

„Beru to spíše jako srandu. Ve škole máme taky Jablonečáky, tak se popichujeme, ale že bych se s nima musel kočkovat někde na ulici a jít do fyzických ataků, to rozhodně ne. To k tomu nepatří, ale představte si, že máme v Liberci jednu skupinu chuligánů, kteří se dali do holportu s chuligány Jablonce a Mostu, takže došlo na takovou severočeskou družbu, ale podle mě je to těžko pochopitelné. Je to podobné jako by se spojili skupiny fans Sparty a Slavie. Musím říct, že to se mi jako kotelníkovi nelíbí.“

Když jsme u těch chuligánů, co říkáte na nepokoje na stadionech, které se tu a tam dějí?

„Jak to říct. Víte, když jedete na výjezd, tak je to částečně i dobrodružství. Při mých proporcích si říkám, že si na mě jen tak někdo netroufne, ale je to adrenalin být hostujícím fanouškem. Vůbec ale nechápu, jak se třeba v Polsku fanoušci domluví a jdou na sebe někde s noži nebo sekyrkami. To už je fakt přehnané. Má jít o radost ze sportu, tohle je absolutně mimo.“

Vy osobně jste zažil někdy nějakou potyčku?

„Tak stalo se pár věcí, když jsem byl mladší. Pamatuju si, že jsme se jednou přetahovali o vlajku v Opavě. Pak v Hradci se před mnoha lety stala šarvátka. Vylezli jsme z auta se šálami, dresy a byla tam skupinka, kde jste viděl, že jsou to takoví ti týpci, co chtějí vyvolat konflikt. Ale ustáli jsme to bez fyzických projevů. A pak si pamatuju, že kamarád dostal kusem betonu do hlavy v Bratislavě, když jsme tam hráli Evropu. Odvezli ho do nemocnice, ale kromě trochy krve se mu naštěstí nestalo nic vážného.“

Dalším diskutovaným tématem je pyrotechnika. Patří podle vás na stadiony?

„Pokud dojde k dohodě s pořadatelskou službou a hasiči a bude se jednat o nějakou věc, která je neškodná, tak si myslím, že patří a je to doplněk fotbalu. Přiznám se, že já se tohoto už neúčastním. Musíte si skutečně dávat pozor. Přece jen odpalujete něco, kde kolem vás je ve většině případů hodně lidí. Když je to řízené a připraví se i kyblíky s pískem a podobně, tak proč ne. Odpalovat to nadivoko, jak to dělají někteří, to je za mě nebezpečné.“

Zlepšuje se atmosféra na stadionech? Jsou k sobě fanoušci tolerantnější?

„To vždycky záleží na jedincích jako v každé jiné subkultuře. Když někam přijedeme autem, tak šály a další věci vytáhneme až na tribuně. Když je to řízený výjezd autobusem, tak tam je možnost nějakého konfliktu minimální. Myslím si, že pozitivní by bylo, kdyby kluby vytvořily u hostujících sektorů parkoviště pro fanoušky. Třeba na Spartě člověk musí obejít celý stadion, než se dostane do hostujícího sektoru.“

Jaká je situace v zahraničí mezi fanoušky a v jednání s nimi?

„Když jsme třeba byli v rakouském Mödlingu, kde Liberec hrál s Admirou Wacker, tak tam bylo přímo hlídané parkoviště pro hosty a vchod přímo do kotle. Celkově si myslím, že kdybych fandil nějakému top klubu, tak se k nám taky budou chovat asi hůře, ale když někam vyjedou fanoušci Liberce, tak na západě jsou kolikrát vyjevení, že tam jsme. V Liverpoolu třeba byli tak nadšení, že jsme dorazili z Česka, že nás zadarmo vzali do jejich muzea, pak jsme tam s místními fandy popíjeli. Všechno bylo úplně v pohodě.“

A nějaká negativní zkušenost se zahraničním výjezdem?

„Když jsme jeli do Bělehradu, tak jsem si maloval, jak si projdu město před zápasem. Ani náhodou. Drželi nás několik hodin pod takovým dálničním mostem, pak nás s eskortou doprovodili na stadion a po zápase lifrovali domů. To bylo ale určitě i tím, že zápas před námi tam taky došlo k pobodání nějakého fanouška jako teď nedávno v Aténách, tak se asi báli, aby se nestalo něco podobného.“

Jak často jezdíte na venkovní zápasy v rámci české ligy?

„V prvním kole jsem byl v Boleslavi. Jezdím pochopitelně do Jablonce a pak na zápasy do Prahy. Přece jen už mám rodinu a další povinnosti a radosti, tak už vynechávám výjezdy na Moravu. Časově by to nešlo, starší syn by sice chtěl jezdit, ale už by to doma asi neprocházelo.“ (smích)

Kde se podle vás nejlépe starají o hostující sektor a necítíte se jako vetřelec?

„Synátor říká, že nejvíc v pohodě je to na Spartě a já musím říct, že fajn je to i na Slavii. A teď ta čerstvá zkušenost z Boleslavi byla taky suprová, protože tam pro hostující fanoušky vybudovali třeba konečně pořádné záchody. A nesmím zapomenout, že hodně v pohodě jsou na Bohemce.“

A kde je nejlepší výhled ze sektoru hostí?

„Asi bez překvapení řeknu ty velké stadiony, takže na Spartě, na Slavii a v Plzni je to taky v klidu. Syn říká, že na Bohemce, že je tam fajn kontakt se hřištěm, ale to nevím teda, protože když se hraje na druhé straně hřiště, tak je to na pytel. Naopak strašný sektor je v Jablonci. Tam mají síť, přes kterou nejde pořádně vidět, mají v tom sektoru „toitoiky“, kde jim ani neteče voda. Katastrofa. A těším se na výjezd do Hradce, co jsem viděl záběry, tak se stadion povedl.“

K fotbalu patří občerstvení. Která klobása je nejlepší v české lize?

„Za mě řeknu bohemáckou, starší syn mi tady radí, že má rád takové to cigáro v bulce na Spartě. Já musím říct, že s občerstvením jsou u mě komplikace, protože mám celiakii, takže si normálně beru na zápasy vlastní chleba, což musím vždy u vstupu vysvětlovat, někdy má někdo řeči, ale ještě se nestalo, že by mě na tribunu s mým pečivem nepustili. Vždycky jim říkám, že až mi poskytnou ve stáncích bezlepkové pečivo, tak chleba nechám doma.“

Od klobás zase k vážnějšímu tématu. Kdo je vaším nejoblíbenějším hráčem liberecké historie?

„Musím říct Pepu Lexu. Dneska už by se asi neprosadil. By to obránce, který hrával s takovou lehkou nadváhou, ale byl to hráč podle mého gusta. Taky jsem měl moc rád Bohouše Pilného, podobný typ jako Lexa. A potom nezapomenutelný je pro mě Jiří Štajner. To ještě fungovala diskotéka Ďábelská huť a tam se normálně tyhle hvězdy Liberce potkávaly s fanoušky a třeba po titulu jsme tam s nimi pařili. Dneska je diskotéka zbořená a postavili tam obytné domy.“

Co si myslíte o Olatunjiho odchodu do Sparty?

„Všichni víme, že majitel Karl je obchodník. Udělal to podle mě chytře, protože na Olatunjim vydělal. Jsem moc rád, že zůstal Tupta a snad se chytí Kulenovič. My jsme prostě v Liberci zvyklí, že se hráči prodávají, tak to je. I když přes léto se nějaký úprk nekonal. V přípravě se mi líbil i mladý Hudák a nechápu, že ho Kozel v lize vůbec nestaví. Navíc je to odchovanec, což je vždycky plus!“

Zakončí podle vás Slovan sezonu s Lubošem Kozlem na lavičce?

„Viděl bych to tak padesát na padesát. Uvidíme, jak dopadnou nejbližší zápasy. Říkám si, že Karl asi má nějaké ambice, když neprodával. Do pohárů se vrací pátý český zástupce, tak proč tu jednu místenku neuzmout. První zápas sezony proti Baníku byl fajn, ale pak nastala bída. Snad se zase vše v dobré obrátí.“