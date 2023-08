Bořil patří do slávistické „rodiny“, Pavelka už Spartě na hřišti nepomůže

Je to on, není to on... Je to samozřejmě nadsázka, ale od poslední chvíle, kdy tihle dva vyběhli na trávník v základní sestavě pražských „S“, uběhlo moře času. V případě slávisty Jana Bořila tedy spíš oceán... O víkendu však on i sparťan David Pavelka byli od první minuty zpátky. Dvaatřicetiletý Bořil se takhle vrátil po dvou letech, ale hned zase s kapitánskou páskou a zápas s Baníkem (1:0) zvládl s grácií. Stejně starý sparťanský záložník David Pavelka se zase dočkal po devíti měsících, ovšem nevýrazným výkonem asistoval při ztrátě v Teplicích (1:1). O roli obou hráčů a jejich perspektivě hovoří ve speciálním videorozhovoru někdejší trenér Slavie i Sparty Vlastimil Petržela.

3. října 2021, to je – bohužel – pro Bořila památné datum. Tehdy naposledy v červenobílém dresu vyběhl na trávník a zrovna v derby. Po těžkých trablech s kolenem si v minulé sezoně připsal jako náhradník pouze třiadvacet minut a po utkáních v béčku se vrátil do základní sestavy až v neděli proti Baníku. A okamžitě se pustil do práce na nové pozici levého stopera (místo Tomáše Holeše) s vervou a emocemi, jak je mu vlastní. „Už jsem nevěřil, že se do toho vrátí,“ přiznává Petržela a nebyl sám. „Odehrál ale fantastické utkání, jako by celou tu dobu nechyběl,“ říká s uznáním.

Nynější kouč devatenáctky Vlašimi hovoří rovněž o tom, jak bral Bořila spíš už jako součást slávistického realizačního týmu. Při zápasech se Bořil často vehementně zapojoval do debat trenéra Jindřicha Trpišovského a jeho asistentů Jaroslava Köstla a Zdeňka Houšteckého. „Tihle kluci už jsou skoro rodina. Já byl samorost, ale rozumím tomu,“ říká Petržela a vysvětluje, čím je Bořil pro Trpišovského i mimo trávník cenný.

12. listopadu 2022 – tehdy zase v zahajovací jedenáctce Sparty nechyběl David Pavelka a přispěl k vítězství 1:0 nad Českými Budějovicemi. Po devíti měsících opět naskočil v Teplicích, ovšem bylo znát, že rychlostně zaostává. V létě přitom i s výhledem, že bude přicházet na řadu až jako náhradník, podepsal novou smlouvu. Na druhé straně má Pavelka velký přínos v úloze mentora, byť by si na ni nejraději ještě nějaký čas počkal. Spolu s Ondřejem Čelůstkou pomáhal v titulové sezoně ukočírovat šatnu mladému kapitánovi Ladislavu Krejčímu. „Určitě je to taky bezvadný kluk, ale myslím si, že sportovně už Spartě nemá co dát nebo to není tak, jak by si představovali fanoušci nebo trenéři,“ tvrdí Petržela.