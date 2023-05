Titul pro Spartu, nebo pro Slavii? Rozhodne poučka z Premier League

Co rozsoudí souboj pražských „S“ o mistrovský titul? Poučka z De Zerbiho Brightonu - když nemůžeš někomu přihrát rovnou, jde to přes mezi zastávku. Sparta zatím princip vědomé spolupráce více hráčů v ofenzivě příliš nechápe, Slavia je na tom líp. Navrch přidává i vyšší rychlost než letenský sok.

Na úvod malé představení Brightonu. Jedná se o (na poměry Premier League) nízkonákladový klub, který demonstruje, že o úspěších ve fotbale nerozhodují v první řadě peníze, ale vize a její naplňování kompetentními lidmi. Na sklonku loňského září usedl na lavičku Ital Roberto De Zerbi. S předchůdcem Grahamem Potterem, kterého Chelsea přetáhla za miliony, ho pojí společná láska pro držení míče, ale chtěl ji využít jinak – přímočařeji.

Zároveň ví, že abyste v současném fotbale přelstili stále kompaktnější a elastičtější obranné systémy, potřebujete mít naučené a zautomatizované kombinace, do kterých se zapojuje co nejvíce hráčů. Jinak se proti kvalitním celkům, kterých je v Premier League dvacet, neprosadíte.

De Zerbi do mužstva nahustil za pár měsíců koordinované postupy v obraně i v útoku, jejichž zásluhou zdolal ve čtvrtek Manchester United 1:0 a pojistil si 6. místo v tabulce se čtyřbodovým odstupem na pátý Liverpool.

Pro ilustraci jedno schéma umožňující efektivní narážečku na třetího. Princip je jednoduchý: dva hráči ve čtverci (De Zerbi má ve středu hřiště dva nad sebou) si pozvou k sobě napadající protihráče, tím uvolní prostor pro přihrávku na jednoho ze dvou dalších hráčů pohybujících se ve stínu presujících protivníků. Poté už stačí jen ťuk, ťuk a jste za překážkou. A protože je na to navázaný pohyb hráčů na krajích, jste rázem v nadějném útoku. Vše je na snímku z již zmíněného utkání s Manchesterem United.

Teď touhle optikou zrentgenujme aspiranty na český mistrovský titul. Slavia má navrch. V její hře najdeme větší množství opakujících se útočných kombinačních akcí s více hráči.

Sparta? Zorganizovaná spolupráce v obranné fázi, ale v ofenzivě je vědomé hromadné týmové souhry pomálu. Anebo není dostatečně vidět. Letenští spoléhají spíše na individuální kvality jednotlivých hráčů.

Dvě ukázky z posledního derby na Letné.

Na prvních dvou snímcích vidíme, že Sparta se dostává do situace, z níž by Brighton soupeři zatopil přihrávkou na třetího. Letenští mají v křídelním prostoru početní převahu. Jeden hráč je ve stínu presujícího hráče. Na obrázku je nakreslené, jak by se zachoval Brighton a třemi přihrávkami by se dostal za obranu soupeře k velmi nadějnému výpadu.

Ale protože sparťané asi nejsou v tomhle směru nadrilovaní, jejich pohybová (ne)spolupráce končí přihrávkou na kopačky protivníka. A z výhody je rázem nevýhoda - Van Buren běžel sám na bránu, naštěstí pro sparťany se špatným dotykem připravil o gólovou koncovku.

Na Letné z toho vzniká nezdravá závislost na jednotlivcích. Když se v pohárovém vyvrcholení neprosadil Lukáš Haraslín, jenž obvykle Spartě vytváří úspěšným soubojem jeden na jednoho v ofenzivě přečíslení, najednou bylo mužstvo bezzubé.

Trenér Jindřich Trpišovský pečuje více o týmovou souhru. A tak slávisté naložili s podobnou situací na kraji hřiště lépe než sparťané, jak si můžete sami zkontrolovat na snímku. Na vlastní polovině získali míč a hned rozjeli třemi hráči kolmou akci a další se připojili ve sprintu. Jedinou chybou bylo, že ji nedotáhli do gólového konce.

Celkově si slávisté v ofenzivě udržují určitý tvar, ve kterém si hráči vyměňují místa. Navíc vše dělají ve vysoké rychlosti. To umožňuje opakující se hbité a variabilní kombinace. Proč jejich presink dělá sparťanům v derby problém? Protože nikdo jiný v Česku Letenské nedonutí hrát pod takovým tlakem.

Pak vyplavou na povrch další sparťanské nedostatky – třeba menší obratnost a akcelerace Ladislava Krejčího mladšího nebo nízké tempo středního finského záložníka Kaana Kairinena.

Souvisí to s kritérii výběru hráčů v klubech. V Brightonu by fotbalisty bez patřičné dynamiky do kádru nevzali. Ve Slavii podle všeho také ne. Její zástupci internetovému portálu sport.cz prozradili, na co hleděli při transferu Christose Zafeirise. „Je extrémně týmový a často na míči. A naši trenéři chtějí hráče, kteří nevypadávají na nějaké úseky hry. Christos přijme balon a první myšlenku má hrát nahoru," konstatoval sportovní ředitel Jiří Bílek. Dále připojil, že slávistické špiony zaujali také jeho bleskurychlé návraty do obrany a běžecký výkon ve vyšších intenzitách, tedy ve vyšší rychlosti.

Ale to neznamená, že Slavia bude mít titul. I na ni existují pasti, třeba dobře fungující agresivní hlubší obranný blok v provedení Hradce Králové.

Navíc nezapomínejme na zrádnost hlavy, která je klíčem k tomu, aby vás i v těch nejvypjatějších chvílích dobře poslouchaly nohy.