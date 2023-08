Nový trumf Slavie: nejrychlejší stoper ligy. Do dvou let je pryč, tvrdí expert

Vlastní nízkonákladové řešení bude ve finále tou nejlepší možnou variantou. Řeč je o obránci Tomáši Vlčkovi, jehož návrat z Pardubic do Slavie si trenér Jindřich Trpišovský vyžádal o rok dřív, než na jakou dobu se hostování původně sjednávalo.

„A hned v jeho hierarchii přeskočil dva nebo tři stopery,“ podotýká expert Zdeněk Folprecht.

Odchovanec, jenž má ve dvaadvaceti odehráno kolem stovky soutěžních zápasů v první a druhé lize, je momentálně před Aihamem Ousouem a Tarasem Kačarabou.

Do Edenu se vrátil po štacích v Ústí nad Labem, Jihlavě a Pardubicích navzdory věku jako vyzrálý mladý muž, ženáč a otec tři čtvrtě roční dcerky Lotty. Hned prodloužil smlouvu až do června 2027 a začaly se dít věci.

„Ve čtvrtek to byl zatím jeho nejlepší výkon ve Slavii,“ nedrží se zpátky Trpišovský při Vlčkově hodnocení v utkání se Zorjou Luhansk (2:0).

„Vlčák byl i předtím dobrý, ale vždycky se tam objevila nějaká kaňka, logická nervozita nebo horší rozhodnutí. Teď mu sedělo rozestavení i hra z levé strany,“ chválí kouč.

Vlček je zjevení. Nenápadný lídr, za nějž mluví suverénní herní projev a přirozená autorita víc než (ne)verbální projev. Pásku na ruce nosil i v mládežnických reprezentacích, vůdcovství a zdravé sebevědomí má v sobě. Dáte ho přes nohu do klíčového zápasu o postup do Evropské ligy a on působí jako zkušený třicátník s desítkami startů v pohárech.

Lidově řečeno: nepodělá se.

Stoperská trojka, nebo klasická obranná čtyřka? Vlčkovi je to fuk. Na „slabší“ straně spíš vyváží balony a kombinuje, naopak vpravo posílá „rohlíky“ do kapsy na dobrých čtyřicet metrů nebo se sám zapojuje do finální fáze až v prostoru útočného vápna.

Zároveň z něj cítíte jistotu, klid, sílu.

„Protože si prošel skvělou kariérní cestou, kdy už jako mladý hrál dospělý fotbal. Druhá liga mu strašně pomohla, měl velkou minutáž – a zvládl to,“ vzpomíná na začátky Folprecht.

„A pak pro něj byly naprosto ideální Pardubice, kde ho nadstandardně zvedla osoba Radoslava Kováče,“ dodává.

Někdo namítne: problém je výška. Jasně, 182 centimetrů není na stopera žádný luxus, ale vyprávějte to třeba Fabiu Cannavarovi, Davidu Hovorkovi, Éderu Militaovi nebo Cristianu Romerovi.

Právě k nim Vlčka v červnu přirovnávali redaktoři iSport.cz, když jej podrobně rozebírali v pořadu iSkaut. Výskok a správný timing jsou mnohdy důležitější. Urostlý příbramský útočník Tomáš Wágner, kterého Vlček uskákal v baráži na konci minulé sezony, by mohl vyprávět.

Vlček: nový Hovorka, nejrychlejší stoper ligy a trumf pro Slavii zadarmo? Video se připravuje ...

Největší devízou vycházející hvězdičky je nicméně rychlost. Jak ta maximální, která se pohybuje až na úrovni 35 kilometrů za hodinu, tak vlastnosti s dynamikou spojené: akcelerace, obratnost, důrazné dostupování forvardů, předskakování protihráčů, vypichování balonů, čtení akcí...

Díky těmto schopnostem, které naopak chybí třeba sparťanovi Asgeru Sörensenovi, jak se ukázalo na půdě Dinama Záhřeb (1:3), může hrát vysoko, vytlačovat hřiště. Nemá totiž problém následně doběhnout útočníka.

Tak jako proti Ukrajincům, kdy v nastavení fenomenálně chytil čerstvého Alefirenka. Stadion bouřlivě tleskal, realizační tým slavil zákrok podobně jako vstřelený gól.

„Má někde schované turbo, které dokáže zapnout v důležitých momentech. A tohle byl skvostný moment. Kdyby tam byl někdo jiný, nestihl by ho,“ usmívá se Trpišovský.

Takhle komplexní stoper samozřejmě bude brzy zajímat i áčkový nároďák, stejně tak zahraniční celky.

„Vlček má skvělé fyzické parametry. A rychlost hledají i kluby na západě, takže je dost možné, že tady vydrží rok nebo dva a půjde na prestižnější adresu,“ předjímá Folprecht.

„Spousta lidí o něm už od mládeže říkala, že je to budoucí kapitán Slavie. To se asi nesplní, protože si myslím, že než se dostane do role, kdy by mohl dostat pásku, už ve Vršovicích nebude,“ uzavírá někdejší záložník Liberce.