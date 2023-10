Kozel po Slavii: Zbytečný zásah od VAR. Žádné ultimátum jsem nedostal

Po prohře 2:5 v Karviné měl Luboš Kozel co dokazovat, přes hrdinský výkon Liberce to ale na tři body nakonec nestačilo. O své pozici ale příliš spekulovat nechce, podle svých slov žádné ultimátum z klubu nedostal a věří, že bude s hráči pracovat i o následující reprezentační pauze. Tam věří, že se zlepší kondice i zdravotní stav kádru, který opět nezvládl druhou půli. „Slavii střídající hráči pomohli, nám spíše ublížili,“ sdělil Kozel na tiskové konferenci, kde mimo jiné zkritizoval i odpískání penalty před vyrovnávacím gólem.

Jak hodnotíte divoké utkání se Slavií?

„Měli jsme z posledních zápasů co napravovat a myslím, že to na týmu bylo vidět. Slavia ve čtvrtek vyhrála po výborném výkonu, šla na ní samá chvála a vím, že tomu hráči někdy podlehnou. Úvod byl výborný, postupně se Slavia do hry dostala a poměrně lacino snížila. Bylo to dobré utkání do 53. minuty, kdy se zkoumala penalta, absolutně zbytečný zápas od VAR. Pak už bylo hodně přerušení a faulů. Výkon týmu byl velmi dobrý, ale nakonec nemáme nic.“

Rozhodčí Ondřej Pechanec říkal, že před penaltou ruka byla v nepřirozené poloze. Jak jste to viděl vy?

„Otřelo se to hráči o loket, ale bylo to odrazem od země. Míč nesměřoval k brance. Měli jsme před sezonou seminář a bylo nám řečeno, kdy se penalty nepískají, což je v situacích, kdy s tím hráč nemůže nic udělat. Dominik Preisler si ani nebyl vědomý, že míč zasáhl. To je jedno… Třeba se už nedočkám zápasu se Spartou či se Slavií, kdy by proti nám nebyla penalta či červená karta.“

Liberec - Slavia: Míč ve vápně trefil Preislera do ruky u těla, sporná penalta! Video se připravuje ...

Dodá vám alespoň sebevědomí, že jste odehráli s elitním českým týmem vyrovnané utkání?

„Na tyto zápasy si věříme, zvlášť v domácím prostředí. Pár chyb jsme ale udělali a Slavia je potrestala. Kdybychom řešili některé situace dopředu v druhé půli lépe a víc nám pomohli hráči z lavičky, mohli jsme si vytvořit něco víc. Co se týká nasazení a přístupu, můžu s tím být spokojený.“

Na vítězství v lize čekáte už šest kol. Cítíte důvěru vedení?

„Výsledek a výkon z Karviné úplně vyzýval k tomu, aby se něco v médiích řešilo. Bavili jsme se s vedením a hledali jsme cestu k zlepšení. Od nikoho jsem ale nedostal žádné ultimátum nebo něco podobného. Snažili jsme se odčinit Karvinou, ale dělat body se Slavií je těžké. Je naše chyba, že jsme schopni propadnout tam, kde bychom body dělat měli.“

Na čem v reprezentační pauze zapracovat?

„Nejdříve jsme měli problém se střílením branek, na tom jsme pracovali a zlepšilo se to. Na body by to stačit mělo, ale dostali jsme v posledních dvou zápasech z deseti střel osm branek. Proto jsme se odhodlali i ke změně gólmana. Teď se ale musíme dát do pořádku především zdravotně. Matěj Chaluš trénoval teprve včera, Jan Mikula nebyl k dispozici a někteří stále nejsou ve stoprocentní kondici jako Christian Frýdek a Denis Višinský.“

Je to trochu ohraná písnička, ale Liberec zase nezvládl druhou půli. Je to něco, na čem pracujete?

„Neřekl bych, že dneska by byla druhá půle výkonem nějak horší než první, ale výsledkově to byla holt zase porážka. Bohužel musím konstatovat, že Slavii střídající hráči pomohli a nám spíš ublížili, protože byli u těch rozhodujících momentů. Pokud budu u týmu v této reprezentační pauze, určitě musíme pracovat i na kondici, protože hráči z tréninku z různých důvodu vypadávají.“