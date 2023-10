Priske: Olatunjiho vyloučení? Nevím, jestli bylo správné. Karabec byl dole…

Jste spokojený s výsledkem i hrou?

„Jsem velmi šťastný, byl to zasloužený výsledek a taky velmi dobrý výkon od hráčů v situaci, kdy nás na hřišti bylo deset proti jedenácti.“

Victor Olatunji dostal dvě žluté karty, můžete okomentovat jeho vyloučení?

„Nechci se o tom bavit. Nejsem si jistý, jestli to bylo správné.“

V oslabení jste hráli sedmdesát minut, přešli jste do rozestavení 4-4-1 s Ladislavem Krejčím ve středu zálohy. Jak si s tím on i tým poradil?

„Změna systému nám pomohla. Udělali jsme ji s tím, abychom pokračovali v tlaku a drželi balon. Hráči si s tím v mnoha ohledech poradili. Krejčí je jedním z nich, držel dobře balon. On chce hrát ve středu zálohy, myslí si, že tohle je jeho post. Tak je dobré vidět, že nezapomněl, jak na něm hrát. Ale dneska to nebylo jen o Krejčím, celý tým bránil a hrál dobře. Je potřeba upozornit na výkony Kairinena, Karabce, Sadílka. I u Kuchty vidíme, čeho je schopný, dal nádherný gól.“

Jak jsou na tom Veljko Birmančevič a Lukáš Haraslín, který proti Hradci střídal už po třinácti minutách?

„Zranění jsou součástí fotbalu. Birma nebyl připravený hrát, Šulovi se tam něco stalo, nevím, jak je to vážné. Vždycky je risk, že se hráči mohou zranit, když máte tak náročný program. Máme ale dobré hráče, kteří dneska byli připraveni na střídačce. Pomohli nám.“

Jak dlouho bude Birmančevič mimo?

„Nevím, v tuhle chvíli se to nedá říct.“

Měla na tým vliv velká změna počasí oproti Španělsku? V zápase měl křeče i brankář Peter Vindahl…

„Peter se cítil dobře, pokračoval a dokončil zápas, naštěstí to nevypadalo vážně. Chceme hrát zápasy uprostřed týdne, evropská utkání a víte, že v neděli přijde na řadu další zápas, někdy ve tři, někdy v šest. Na tom nezáleží. Nehledáme výmluvy, máme dobré zázemí, doktory, máme dobré lidi kolem týmu, kteří se starají o hráče. Do Hradce jsme přijeli v sobotu a připravili se na sto procent. Přijeli jsme sem pro dobrý výsledek a máme ho.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 64. Pilař Hosté: 15. Karabec, 34. Karabec, 71. Kuchta Sestavy Domácí: Bajza – Ja. Klíma, O. Ševčík, Čihák, Horák – Kodeš (C) (70. Kučera), Krejčí st. (83. Šašinka), Dancák (46. Hais) – Harazim (46. Rada), Vašulín, Pilař. Hosté: Vindahl – Vitík, Sørensen, Krejčí ml. (C) – Preciado (67. Wiesner), Kairinen, Sadílek (84. Laçi), Zelený – Karabec (67. Pešek), Haraslín (14. Kuchta, 84. Sejk) – Olatunji. Náhradníci Domácí: Pudhorocký, Hais, Juliš, Leibl, Rada, Čech, Šašinka, Kučera, Vízek, Zadražil Hosté: Vorel, Gomez, Pavelka, Kuchta, Laçi, Pešek, Panák, Wiesner, Ševčík, Ryneš, Sejk Karty Hosté: Olatunji, Olatunji, Friis (asistent), Wiesner Rozhodčí Hocek – Kříž, Machač Stadion Malšovická aréna, Hradec Králové Návštěva 9 300 diváků