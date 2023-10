Pudhorocký o kumpánovi Rynešovi: Potřebuje bič, aby se na to nevys*al

Kopali spolu od startu dorostu. „Velkej a malej“, kamarádi. Nakonec ze Sparty odešli do Hradce Králové, kde v minulé sezoně zažili první ligové duely. Dvaadvacetiletý Petr Pudhorocký bedlivě sleduje, jak se Matěj Ryneš prosazuje ve Spartě a sám vyhlíží výraznější průnik do černobílé sestavy.

Dali jste se dohromady hned, když přišel z Českých Budějovic na Strahov?

„Popravdě, vůbec. Na začátku jsme si k sobě cestu nenašli. První rok jsme se maximálně pozdravili, on mi přišel trošku takový ustrašený, jakoby z nás měl respekt, byl takový uklizený na straně. Zapadl postupně.“

Čím to?

„Projevil se na zápisném, pěkně se rozjel, předtím jsme ani nevěděli, že je v šatně. (směje se) Pak už kamarádství mezi námi rostlo.“

Jaký byl hráč? Je urostlý, byl akcelerovaný?

„Výšku měl vždycky, sílu ještě takovou ne. Bylo vidět, že je vyspělejší, ale hlavně tu levačku měl fakt neuvěřitelnou. Fotbalově na tom byl vždycky dobře, vlastně už od té doby jsem si říkal, že tu ligu bude hrát. Byl rozdílový.“

Prý je salámista.

„(směje se) Úplnej, neuvěřitelný flegmatik. Mně se zdá, že mu je všechno úplně jedno, hlavně fotbalové věci si nebere. Trenér mu vynadá, on to hned hodí za hlavu, třeba já si to beru několik dnů. Kritika ho nerozhodí.“

Není to pro působení v prvním týmu Sparty ideální?

„Určitě. On nemá fotbal na salámu, to určitě ne. Jemu ten tlak vyhovuje, je to hráč, který nad sebou potřebuje bič. Když ho má, tak dokáže neuvěřitelné věci pro tým. Zažil jsem to už na Spartě, tam ho honili celý den.“

To mu musel Miroslav Koubek v Hradci vyhovovat, ne?

„Je to tak, on by si občas ulevil. (usmívá se) Prostě potřebuje nad sebou trenéra, který mu nedovolí se na to vy…“

Co jsou jeho hlavní přednosti?

„Má fotbalové vidění, přihrávku. A hlavně neuvěřitelnou střelu. Možná Ondra Šašinka tady v Hradci se mu blíží, ale nikde jinde jsem takovou neviděl. Vemte si, jak dal gól v Brně. Střílel snad z pětatřiceti metrů a brankář balon ani neviděl. Na tréninku to od něj rozhodně nechcete schytat.“

Jak to dělá?

„Už když přišel v patnácti, měl neuvěřitelnou střelu. Jak roste, tak se ta rána pořád zvyšuje. Nevím, čím to je, popravdě. Chtěl bych vědět, jak to dělá. (směje se)“

Věřil si, že zvládne návrat do Sparty až takhle?

„Ještě se řešilo nějaké hostování, ale on už sám nikam jít nechtěl. Já jsem mu věřil, že se prosadí, i když úplně přesně jsem do jeho dohody s panem Rosickým neviděl. Tyhle věci si nechává pro sebe.“

Ryneš byl v Hradci na hostování, vy na přestup. Proč?

„Chtěl jsem to takhle, protože dveře do áčka jsem neviděl tak otevřené, jako mají jiní kluci. Cítil jsme, že bude lepší jít touhle cestou. S panem Rosickým jsme se domluvili, že si vezmou právo na zpětný odkup, kdyby mi to vyšlo.“

V poslední době ale moc nenastupujete.

„Na konci minulé sezony jsem se zranil, natrhl jsem si vazy v kotníku. Když jsem pak přišel do přípravy, cítil jsem se trochu na druhé koleji. Doufám, že se to teď zlepší, věřím tomu.“

Máte dojem, že vám prospěje výměna trenérů? Václava Kotala, který nahradil Jozefa Webera, znáte se ze Sparty.

„Vytáhl si mě z dorostu do chlapů, známe se, je to dobré. Myslím, že to pod ním bude lepší, než to bylo, i když naposledy proti Jihlavě se mu některé moje věci nelíbily a dal mi to jasně najevo.“

To on umí, že?

„(usmívá se) Je to tak. Ale spláchli jsme to a věřím, že dostanu víc příležitostí.“