Ligová návštěvnost roste. Boom v Teplicích i Hradci, co za tím stojí?

Fanoušci Teplic v zápase se Spartou • FOTO: Pavel Mazáč / Sport

Divácký rekord české nejvyšší soutěže? Museli bychom až do sezony 1996/97, kdy se celkem v ochozech během ročníku protočilo 1,7 milionu diváků. Všechny tenkrát válcovaly návštěvy v Brně. Průměrně si do prvoligových hledišť nacházelo cestu 7 155 příznivců, jak odtajnila LFA. Tato sezona může být výjimečná i tím, že by mohlo dojít k pokoření letité mety. Během úvodní třetiny soutěže se F:L pyšní průměrem 6 780 fanoušků, za což mj. může skvělá práce s fanoušky v Teplicích a nová aréna v Hradci. Je však otázkou, zda čísla nezačnou během sezony postupně klesat. Přinášíme důvody, proč o víkendu mnozí Češi začali vyrážet raději na fotbal než na chalupu.