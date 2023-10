Staněk: po úrazech nucený klid a asi helma. Plzni může chybět celý podzim

Srážka s jabloneckým Václavem Drchalem znamená pro Jindřicha Staňka (27) delší pauzu. Gólman Plzně utrpěl v krátké době už několikátý úraz hlavy spojený s otřesem mozku. Vynechal reprezentační sraz a na brzký návrat do akce to nevypadá, určitě bude scházet v sobotu v Liberci. Ač je zvyklý překonávat bolest i zranění, teď musí být trpělivý. A poslouchat doktory. Je možné, že do brány se nepodívá celý podzim. Případně s helmou podobné té, v jaké se proslavil Petr Čech.

Jindřich Staněk se dostával do formy, Plzeň pravidelně tahal z bryndy perfektními zákroky. Jenže během čtrnácti dnů inkasoval dvakrát nepříjemně do hlavy. Tvrďák v bráně Viktorie vletí nekompromisně do každého souboje, ale v posledních týdnech si vybral dost smůly.

Od druhého úrazu ze zápasu s Jabloncem (3:2) uplyne v sobotu 13 dní. Staněk byl do minulého čtvrtka v nemocnici. „Jsem v pořádku, ale od tréninku si po domluvě s lékaři nechám krátkou pauzu, abych se dal stoprocentně do kupy a mohl do toho zase dávat maximum,“ vzkázal veřejnosti, že zranění naštěstí nemá fatální následky. „Děkuji všem fanouškům, kteří mi drží palce a napsali mi stovky zpráv. Stejně tak chci poděkovat klubovým lékařům, všem zdravotníkům i personálu Fakultní nemocnice v Plzni, kteří se o mě starají.“

Aktuálně je v domácí péči, v neděli na tribuně v Plzni sledoval české kvalifikační utkání proti Faerským ostrovům. Za normálních okolností by s velkou pravděpodobností na domácí půdě právě on dostal v bráně šanci. Takhle si musí ještě nějakou dobu počkat.

Jaká je aktuální situace ohledně klíčového muže plzeňské skvadry? Staněk se podle informací deníku Sport a iSport.cz cítí výrazně lépe, nicméně kluboví doktoři ho stále drží v klidovém režimu. Gólman, který je zvyklý na rychlé návraty do tréninku a následných zápasů, bere situaci rozumně. Chápe, že tentokrát musí zůstat trpělivý a poslouchat odborníky.

Staňka čekají v následujících dnech další podrobné testy, které blíže určí, zda a kdy naskočí do fyzické zátěže. Návrat do brány ale musí být velmi pozvolný a čeká se, jak zareaguje tělo 27letého sportovce. Opakované otřesy mozku nejsou žádná legrace - je možné, že vynechá celý podzim. Brankář kvůli vyšší ochraně hlavy pravděpodobně vyfasuje helmu, s jakou dlouho chytal Petr Čech. V nedávné době ji po úderu na Glasgow Rangers nosil i slávistický brankář Ondřej Kolář. Po uzdravení ji rád sundal, zatímco Čech v ní dochytal celou veleúspěšnou kariéru.

Staněk musí být extrémně opatrný vzhledem k tomu, že úderů do hlavy schytal v poslední době několik. Zápas s Pardubicemi (6:2) na konci září pro plzeňskou jedničku skončil už v 17. minutě. Staněk se zranil při gólovém úderu outsidera – zakončení Kryštofa Daňka výborně zneškodnil, jenže při návratu jej sroloval Sampson Dweh. Pardubický Denis Darmovzal následně zakončil do prázdné. Staněk po ošetření ještě zkusil chytat dál, ale po chvíli si sedl na bobek a nechal se vystřídat.

„Jindra je silně otřesený, byl odvezený do nemocnice, kde zůstane z preventivních důvodů na pozorování do rána,“ sdělil po utkání, které nakonec Plzeň vyhrála 6:2, mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. Staněk inkasoval úder stehnem do hlavy, výsledkem byl lehký otřes mozku. Tvrďák v plzeňské bráně se ale rychle oklepal a o šest dní později už šel do těžkého zápasu na Letné proti Spartě (1:2).

Mnohem hůř dopadla srážka o necelých čtrnáct dní později proti Jablonci. Staněk vyběhl na kraj vápna pro balon proti Drchalovi. V plném běhu schytal od útočníka další zásah, tentokrát kolenem do hlavy. Domácího brankáře odvezl z trávníku zdravotní vozík a Staněk mířil opět do nemocnice. Ze hřiště odcházel kvůli otřesu mozku předčasně i v únoru 2022. Střídal znovu proti Pardubicím, kdy se srazil s dobíhajícím útočníkem Akosahem.

Další vývoj ohledně Staňkovy kariéry lze nyní těžko predikovat. Je ale jasné, že gólman jeho formátu citelně schází Plzni i národnímu týmu, který v listopadu čeká kvalifikační finiš v Polsku a proti Moldavsku.