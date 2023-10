Matějovský: Panáka jsem nachytal, cenná výhra. Fotbal Sparty se mi líbí

Jak hodnotíte utkání?

„Musím říct, že jsem rád, že jsme zápas zvládli. Věděli jsme, že nás čeká kvalitní a rozjetá Sparta. Potvrdila svou kvalitu, byla dominantní na balonu, ale nám se naším stylem podařilo utkání zvládnout a bereme tři body.“

Nedal jste první gól, kterým jste porazil Spartu. Ale je to pro vás pořád speciální?

„Ano, to je vždycky. Strávil jsem ve Spartě spoustu skvělých let. Mám na klub dobré vzpomínky, samozřejmě i ty špatné, ale na ně zapomínám. I díky tomu, že bývá v zápasech se Spartou skvělá atmosféra, je to prostě jiné. A dokud budu hrát, vždycky to tak bude.“

Vstřelil jste gól poté, co jste Spartu zaskočili při rozehrávce od branky. Chystali jste se na to?

„Víme, že má velkou kvalitu na míči a že bude dominantní. S tím jsme počítali. Ale chystali jsme se spíš na to, že si cukneme do nižšího bloku a budeme po zisku míče nebezpeční. Tahle situace vyplynula ze hry. Zůstali jsme nahoře, máme tam chytré hráče a jen jsme na sebe houkli. Tím jsme Spartu překvapili. Myslím, že jsem nachytal Filipa Panáka, protože do té chvíle jsme na ně tlak při rozehrávce nevytvořili. Nedostal od nikoho pokyn, takže jsem věřil, že mu to vypíchnu.“

Mladá Boleslav je první, kdo českého mistra v tomto ligovém ročníku porazil. Vážíte si toho?

„Rozhodně tohle má svoji váhu. Bavili jsme se o tom, že přijede nesmírně kvalitní tým, což Sparta potvrzuje v každém zápase. Koukám na ni často, věděl jsem, s kým budeme mít čest. Za sebe, mně se strašně líbí, jaký fotbal praktikuje. A funguje jí to. Kvalita týmu je veliká, všichni vědí, co chtějí hrát a jsou sehraní. Ale měli jsme šťastnější den a musíme si toho vážit.“

Ve Zlíně jste dali devět gólů, tentokrát tři proti Spartě. Je to důkaz, že jste silní v ofenzivě?

„To je prostě vidět. Máme opravdu kvalitní hráče dopředu. Minulý zápas (9:5) byl extrém, ale víme, že kvalitu máme. To potvrdili i sparťanští kluci, se kterými jsem se bavil. Júsuf zahrál skvělý zápas, vynikal v soubojích. Pak vedle máte fofrníky Kušeje a Solomona. Ti mému stylu fotbalu vyhovují. Budu rád, když v tomhle budeme nadále úspěšní.“