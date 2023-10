Lischka k Panákovi: Zůstaň svůj! Co řekl o „novém Baníku“ a Spartě?

Oba prošli mládežnickými kategoriemi Baníku, oba znají tlak ve Spartě, oba spojuje snaha za každou cenu řešit rozehrávku konstruktivně. Současný kapitán Baníku David Lischka na dálku podpořil Filipa Panáka, který se obří hrubkou podepsal pod nečekanou porážku Sparty v Mladé Boleslavi. „Filipa znám a vím, že je v hlavě tak silný, že ho to neovlivní,“ prohlásil Lischka v novém díle podcastu Liga naruby: „Vzkázal bych mu, ať si drží konstruktivní styl rozehrávky, který mám i já. I když se občas vyskytne chyba, která je takhle vidět. Protože když to vyjde, tak dáte týmu strašně moc,“ zdůrazňuje Lischka.

Šestadvacetiletý stoper dobře ví, jaké to je chybovat v ostře sledované roli sparťanského obránce. „Za školu z Letné jsem rád, tlak byl obrovský a kolikrát jsem to pořádně schytal za chyby, které jsem nakupil. O Spartě ale nikdy nebudu mluvit špatně, navíc mě to přichystalo na Baník,“ ví Lischka. A přidává k dobru i historku z dob svého působení v Jablonci: „Petr Rada pro mě měl jednu instrukci: Neudělej chybu. Všem ostatním říkal nějaké úkoly a mně opakoval jen: Neudělej chybu,“ vzpomíná s úsměvem Lischka.

Lídr Baníku v Lize naruby otevřeně hovoří také o „novém Baníku“ bez Laštůvky, Kuzmanoviče, Svozila a Fleišmana. „I když jsme o víkendu prohráli s Jabloncem, máme sílu. Víc si věříme a hra měla stoupající tendenci. V létě byl v kabině velký řez a sami jsme nevěděli, co od toho čekat. Noví kluci potřebovali čas, ale každé kolo si to sedá víc a víc. Jsme hladoví po úspěchu stejně jako město a fanoušci,“ říká přesvědčeně Lischka.

