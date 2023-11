Signál lize: gigant je raněný! Slavia nezvládá velké zápasy, co se děje?

V ročníku 2020/2021, poslední titulové sezoně Slavie, nenechali „sešívaní“ nikoho na pochybách, kdo je v lize králem. Spartu porazili ve dvou utkáních v součtu 5:0, uspěli v Plzni a trofej oslavili po domácím debaklu Viktorie 5:1. Velké zápasy byly zkrátka dříve slávistickou chloubou, nyní jsou ale spíše slabinou. V posledních dvou sezonách rozházeli Pražané body všude možně, na rozdíl od předchozích let, si ale v duelech s přímými konkurenty, kdy se často láme chleba, situaci nevylepšili. Řeč je třeba o jarních ztrátách se Spartou v minulé sezoně nebo o dvou domácích remízách se Západočechy v ročníku 2021/2022.

Přestože byli vicemistři i vzhledem k domácí bilanci v nedělním zápase s Plzní stále velkým favoritem, přístup a nasazení, se kterým do zápasu vstoupili, přinutí v příští „klasice“ bookmakery dvakrát zapřemýšlet, jaký kurz na Slavii dají. Toto byl totiž alarmující výkon.

V první řadě se domácí nechali Viktorií přeběhat. Pod vedením Jindřicha Trpišovského něco neslýchaného, vysoký presink a udušení soupeře na jeho vlastní půlce patřil vždy ke slávistické DNA. Ať se hrálo proti Příbrami nebo Spartě. Nezačíná se toto DNA už trochu vytrácet? Fotbalisté v červenobílém měli aktivnější presink jen v závěrečných patnáctiminutovkách obou poločasů a celkově soupeři přerušili akci až po deseti přihrávkách. To je hluboko pod jejich letošní průměr (5).

„Na můj vkus jsme prohráli strašně moc soubojů, hlavně ve druhém poločase. Nebyli jsme tak agresivní a bojovní, jak umíme být,“ pravil Trpišovský. I tady leží zakopaný pes, v soubojích s Viktorií byli slávisté úspěšní jen ze 43 %, což je rozhodně také pod jejich standardy. O rozdílu ve vzdušných duelech nemluvě.

V tomto ohledu shází Slavii bijci do středu pole. Christos Zafeiris a Oscar jsou sice líbiví hráči, jejich tělesná konstituce je ale zákonitě znevýhodňuje proti fyzicky nepříjemným borcům. A to bylo vidět především v soubojích s jejich bývalým spoluhráčem Ibrahimem Traorém. Dříve se Pražané vždy o někoho takového v záloze opřeli – o Tomáše Součka, Tomáše Holeše, Jakuba Hromadu nebo právě Traorého. „Ibra umí hrát velké zápasy, ukazoval to tady x let. Čím větší byl zápas, tím lepší byl jeho výkon. Hlavně jeho mentální schopnosti a vyhrané míče by se nám hodily,“ potvrdil Trpišovský.

Další zásadní věc, kde Slavia zaostávala, je celková tvorba šancí. Hlavička van Burena, hlavička Provoda, střela Zafeirise… a šmytec. Žalostné xG (metrika očekávaných gólů) na hodnotě 0,27, nejnižší za celé Trpišovského éry! Naopak Plzeň útočila s chutí a kreativitou, vystřelila hned dvanáctkrát, což se proti Slavii naposledy povedlo Hradci Králové před více než dvěma lety.

„Velké zápasy nejsou pouze o fotbalovém umění, ale i o mentální stránce. Musíte dát do utkání maximální důraz a obětavost.“ Tak zní další výrok nejúspěšnějšího trenéra slávistické historie. Je ale už pět let starý a zazněl po domácím vítězství 4:0 nad Vrbovou Plzní. Ta tehdy domácí soutěži kralovala a Slavia se po výhře posunula na první místo. Jak se časy mění… Lídrů, kteří spojují mentální stránku s fotbalovým uměním, je oproti tehdejšímu týmu minimum. Kádr je nejmladší za dlouhé roky, šlágry neošlehaný, což koneckonců zmiňoval trenér i po bezbarvém výkonu v Římě. Možná i proto byl na hřišti Jan Bořil, svou chybou ale k prohře výrazně přispěl.

Když se všechny faktory jako odcházející presink, soubojovost, ztráta mentálních lídrů a omezený počet šancí spojí a sečtou například i s novým herním stylem nakopávaných balonů na vysoké útočníky, je výsledkem fakt, že Slavia ve velkých utkáních proti zbytku „top trojky“ pomalu uvadá. V prvních titulových letech soupeře mlela a vyhrávala, následně se ze zápasů staly bitvy, které „sešívaní“ stále dokázali strhnout, nyní hrají mdle a nejsou z toho ani výsledky. Bodová úspěšnost 40 % z posledních deseti ligových utkání s Plzní a Spartou mluví jasně. Pouhé tři výhry. Předchozí desítka šlágrů? Sedm výher, úspěšnost 76,6 %.

Současná situace působí, jakoby Slavia přešlapovala na místě, zatímco její rivalové se zvedají. Sparta zažívá konstantní výkonnostní růst prakticky od loňského léta, a ačkoliv Plzeň se pohybuje spíše v sinusoidách, alespoň se nějak vyvíjí. V Edenu si budou muset vyhodnotit, co za ztrátou identity a dominance stojí. Pokud má Slavia mistrovské ambice, musí to dokazovat i proti těm nejlepším.