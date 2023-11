Novák: debut s prohrou i chválou. Pro Sigmu fantastický, řekl Trpišovský

Levý stoper vedle Jakuba Pokorného v tradičním olomouckém rozestavení 4–2–3–1, přesně jak web iSport.cz předpokládal a už v sobotu informoval. Filip Novák se do české ligy vrátil po osmi letech nejsložitějším možným testem. A i když se Slavií kouše porážku 1:3, nepropadl. Ani on, ani Pokorný. Na čtvrteční osmifinále MOL Cupu s Plzní mají Hanáci spoustu různých variant.

Ohlasy byly navzdory výsledku pozitivní. „Na to, že od ledna stál, odehrál velmi kvalitní utkání. Byl výborný v nabídce, rozehrávce a překvapil mě i velmi dobrou obrannou hlavou. Je potřeba akorát více součinnosti v posunech a možná se budeme akorát bavit o třetím gólu, kdy se měl s Jurečkou líp navázat,“ hodnotil trenér Sigmy Václav Jílek svou nejčerstvější posilu.

Proti obrovskému Muhamedu Tijanimu to neměl jednoduché, ale s parťákem Nigerijce důrazně vymazali. „Člověk musí být chytrý a přijít na to, jak vyhrát souboj jinak. Cítil jsem se dobře,“ popisoval vlastní pocity někdejší reprezentant s 28 starty.

„Zrovna jsem si na návrat vybral těžký zápas, ale to mi určitě nevadilo. Bylo to super. Nečekal jsem teda, že Slavia bude hrát až tak dobře, možná jsme si měli víc pohlídat náběhy za obranu, protože nás na můj vkus na krajích až moc přečíslovali. Ponaučíme se a budeme lepší. Jinak to bylo super. Konečně zaplněný stadion, světla, to všechno je pro fotbal krásné. Škoda, že to tak není pořád. V Turecku je vesměs pořád vyprodáno, raději ať na vás lidi bučí, než aby bylo ticho,“ dodal s úsměvem.

Slavia byla připravená i na to, že Olomouc může měnit formaci během zápasu. K tomu ale nedošlo. „Bylo to o tom, jestli se uzdraví Beneš, ale spíš jsme se soustředili na sebe,“ podotkl záložník Petr Ševčík, jeden z nejlepších borců na place.

Jeho kouč Jindřich Trpišovský pak Novákovi za comeback vysekl poklonu. „Pro nás to bylo hodně těžké, leváka s pravákem se nám hůře nahánělo. Proto jsme zvolili dva útočníky. Sigma má komplexní rozehrávku a Novák jí dodal zase novou ingredienci. Ukázal sílu v poziční hře, výstavbě, zkušenostech. Chtěli jsme, ať mu Mick (Van Buren) zabíhá za záda, ale zvládal to skvěle. Pro Sigmu to bude fantastická posila.“

A taky další varianta, najednou má Jílek široký výběr. Uzdravený už je totiž i Vít Beneš, který měl v kontextu profesionálních sportovců, a zvlášť klíčových hráčů, u kterých se na rychlý návrat vždycky tlačí, antibiotika nezvykle dlouho. Chyběl v Jablonci i nyní.

„Beny měl poměrně těžký průběh nemoci. Horečky 39 až 40, otok krku, nic příjemného,“ vysvětloval trenér Olomouce.

„Už antibiotika dobral, je tři dny v tréninku. Ale víme dobře, že u hráčů, kteří mají nějaký věk, je důležitý opatrný restart. I Lukáš Vraštil, který odehrál výborný zápas v Jablonci, vypadl,“ připomněl Jílek.

Očekává se však, že zrovna Novák v sestavě zůstane. Sportovní manažer Ladislav Minář ho nepřiváděl, aby leštil lavičku. Navíc je vysoká pravděpodobnost, že jeho výkonnost s přibývající praxí poroste.

„Poslední roky už jsem hrál na stoperu, musel jsem se tam potýkat s takovými typy, jako je Tijani, ale i s menšími, rychlejšími. V zahraničí to tak je. Turecko mi dalo hodně, tam byli fakt kvalitní hráči a člověk si musel dávat pozor, nesměl vypnout ani na vteřinu. A čtvrtek? Samozřejmě vím, že Chorý jede na nároďák, takže stejně jako další Plzeňáci nebude. Pro nás je to dobře, ale nijak se mi neulevilo. Musíme prostě podat dobrý výkon,“ zakončil.

Duel proti Slavii byl pro Nováka 110. startem v české FORTUNA:LIZE.