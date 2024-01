Provod poprvé v akci po zranění: Branka mě potěšila, poločas nám stačil

Už na podzim ukázal, že znovu roste do role klíčového muže. To Lukáš Provod potvrdil i v prvním zápase zimní přípravy, kdy Slavia porazila na soustředění v Portugalsku dánské Sönderjyske 4:0. Ofenzivní záložník naskočil do druhé půle, gólově se prosadil už po pěti minutách. „Vytvořili jsme si hezké akce, mohli jsme dát víc branek,“ řekl pro klubový web 27letý ofenzivní záložník, jenž vynechal závěr podzimu kvůli zranění.

Už jste zdravotně v pořádku?

„Ano, musím zaklepat, že do nového roku jsem vstoupil naplno a se vším všudy. Všechno jsem zvládl odběhat s týmem a momentálně se cítím výborně. Samozřejmě doufám, že po týdnu přípravy to bude ještě lepší.“

Naskočil jste do druhé půle a po pěti minutách vstřelil branku. Potěší to?

„Jednoznačně, ale důležitější to bude až v momentě, kdy se budou počítat body v lize a rozhodovat v Evropě. Ale samozřejmě jsem za gól rád, i když podstatnější je, že jsme zápas zvládli herně a všichni vydrželi zdraví.“

Jak první utkání v zimní přípravě hodnotíte?

„Že splnilo účel. Po běžeckých trénincích a náročných dávkách máme těžké nohy, navíc hřiště nebylo úplně ideální. Takže bylo těžké se pohybovat, zatáčet a běhat. Myslím, že všem poločas stačil a jen po něm vypadali unavení. Ale jsme rádi, že jsme zvládli obě půle, vytvořili jsme si hezké akce a mohli dát ještě víc gólů.“

Do každého poločasu naskočila jiná jedenáctka a obě vyhrály 2:0…

„Jsem rád, že obě vyhrály stejným rozdílem. Je to dobře hlavně kvůli Bóřovi (Jan Bořil hrál v první půli), protože kdyby vyhrál s větším náskokem, slyšeli bychom o tom ještě celý týden.“ (směje se)

Sönderjyske aktuálně vede druhou dánskou ligu. Byl to těžký soupeř?

„Jde o zajímavé mužstvo, které má hodně mladých hráčů. Bylo vidět, že se snaží presovat a rozehrávat odzadu. Pro nás to byla určitě dobrá zkouška i v tom, že jsme si vyzkoušeli presink a hru v bloku. Byl to dobrý test.“

Slavia je na soustředění v Portugalsku už pátou zimu. Podmínky jsou dobré?

„Prostředí už dobře známe, je to tady perfektní. Máme výborné jídlo i hotel, hřiště je hned za rohem. Jsme z toho nadšení a hlavně rádi, že můžeme absolvovat takové tréninkové dávky v lepším počasí, než je momentálně v Praze.“