Grygar i Miškovič hráli velice dobře, chválil Hapal po Vyškovu. Co Ewerton?

Jedno modelované utkání už si střihl Baník mezi sebou, ale až proti Vyškovu (0:0) narazil na opravdu prvního soupeře zimy. A nebylo poznat, že se Ostravští střetli s druholigistou, hosté ukázali, že kvalitou oprávněné míří do elitní soutěže i bez Bienevenueho Kanakimany, jenž odešel do Jablonce. „Byli výborní,“ uznal kouč Pavel Hapal po remíze. Škoda, že bezgólové, protože přes čtyři stovky fanoušků vidělo v zajímavém utkání řadu šancí na obou stranách. Pro FCB šlo o jediný tuzemský duel přípravy, další zápasy už odehraje pouze na kempu v tureckém Beleku.

Jak se vám líbil první přípravný zápas?

„První zápas to nebyl, ten už jsme hráli proti sobě. Byl normálně devadesátiminutový, takže ho beru za standardní utkání. Co se Vyškova týče, šlo o typickou přípravu na umělé trávě za chladného počasí. Ve druhém poločase jsme měli možná víc stoprocentních šancí, ten první nebyl běžecky ideální. Hráči jsou po těžkých třech týdnech, což asi odpovídalo. Ale všichni se vydali a hlavně jsem velmi rád, že jsme všichni zdraví a odjedeme v plném počtu do Turecka, kde se budeme chystat na ligu.“

Největší šanci měl nováček Quadri Adediran...

„To byla stoprocentní tutovka. Doufám, že si to nechává na soutěž.“ (úsměv)

Co od nigerijské posily z Dynama očekáváte?

„Právě tady tohle – že se bude dostávat do gólových šancí. Je velice silný na míči i zády k bráně, prvních pět, šest kroků má velice silných, takže věřím, že bude silný a pomůže nám.“

Kam s ním počítáte?

„Může hrát z kraje, hodně o tom uvažujeme. Hrával to i na Dukle, cítí se tam nejlépe, ale tentokrát jsme šli ve druhé půli do tříobráncového systému, takže jsme ho dali na hrot s Lacem Almásim.“

V útoku teď máte docela přetlak.

„Máme dost útočníků, ale bude záležet jen na nich, jak se kdo bude prosazovat a jakou formu si přenese do soutěže.“

Pustíte někoho na hostování?

„Neuvažujeme o tom, každý hráč se nám bude hodit. Tanko nám v prvním ligovém týdnu bude chybět ve všech třech zápasech, takže to máme o jednoho hráče méně. Proto všichni zůstanou.“

S Tankem jste chtěl mluvit poprvé o červeném zkratu až po příletu, takže už je vše vyřešeno?

„Samozřejmě jsme si to vyříkali. Myslím, že je to rozumný kluk. Ví, že to byla chyba. Myslím, že to bylo dobře udělané, aspoň o tom trošku popřemýšlel. Na takové úrovni se to nesmí stávat, zvlášť proti Slavii, když jsme měli šanci se zápasem něco udělat. Po červené kartě už ne. Všechno jsme si vyříkali, všechno je mezi námi i mužstvem úplně v pohodě. Jedeme dál.“

SESTŘIH: Baník - Slavia 2:3. Dva obraty i vyloučený Tanko, rozhodl Bořil Video se připravuje ...

Prý Tanko žádný problém do té doby s Douděrou neměl, takže to byl asi zkrat...

„Asi zkrat, takhle mi to sám řekl. Byla tam spousta emocí, osobních soubojů i s jinými hráči. Možná to neunesl.“

Co říkáte na to, že Filip Kaloč dostal nakonec tak hezké angažmá?

„Přál jsem mu to. Už nějakou dobu jsem věděl, že se to rýsuje. Dokonce v sobotu hrají, tak snad dostane nějakou minutáž.“ (Kaloč nastoupil za Kaiserslautern na půdě St. Pauli v základní sestavě)

Budete hledat náhradu? Nebo dáte šanci Samueli Grygarovi?

„Sam se mi velice líbil, do zápasu vstoupil velice dobře, běhal. Je to další náš mladý hráč, se kterým určitě počítáme do soutěže. V minulém půlroce tolik prostoru nedostal, ale když bude takhle pokračovat, věřím, že to přijde.“

Potřeboval na podzim aklimatizaci?

„Všechno chce čas. Když vezmete hráče ze Slovenska, třeba Blažka nebo Rusnáka, taky potřebují nejdřív kontakt s českým fotbalem, který je trošku jiný. A taky čas na adaptaci. To samé bylo u Sama. V Itálii hrál dorosteneckou soutěž, takže se nejdřív seznámil s dospělým fotbalem ve třetí lize. Hrozně důležité pro něj bylo, že trénoval s áčkem. Teď bude záležet jen na něm.“

S chutí hrál na nižší pozici ve středu pole i Robert Miškovič.

„Tohle jsme právě chtěli vyzkoušet. Když jsme spolu komunikovali, říkal mi, že v mládeži hrával hlavně pozici šest, výš až tolik ne. Odevzdal taky dobrý výkon.“

Mladý Radim Šudák byl velmi aktivní, že?

„Jo, jeví se dobře i v tréninkovém procesu, byť měl problém s tříslem. Dřív ho měl operované, takže snad zůstane zdravý. Potřebuje trošku posílit horní partii, ale je rychlý, silný. Máme ještě Málka, který sice teď nedostal prostor, ale dostane ho v Turecku. Tam bude zápasů více.“

Všechny mladé berete do Beleku?

„Určitě. I Krupičku, kterého jsme šetřili. Bokem jsme tentokrát dali i Ndefeho, Boulu a Kpoza.“

Připravujete se na variantu bez Ewertona?

„Teď ano, ale pořád věříme, že by mohla nastat i varianta s ním. Uvidíme, jak se to vyvine, ale samozřejmě musíme mužstvo připravovat bez něj.“

Když tak nalevo máte i Eldara Šehiče.

„Šeha může hrát nahoře, ale lépe se cítí na kraji obrany. Uvidíme, ale spíš tam může hrát Adediran.“

Vyškov možná potkáte v příští sezoně v lize, jak se vám líbil?

„Hrál dobře, první poločas až výborně. Mají velice zajímavé, rychlostně vybavené hráče. Líbil se mi velice rychlý hráč na levé straně. Víme o nich. Remizovali se Slovanem Bratislava, což je velice silný soupeř. Vypadají slušně.“