Kalkulátor o Slavii: Škoda, že Ogbu není Čech. Na Spartě mě trefili pivem

Jak se stalo, že jste se zamiloval do Slavie?

„Někdy v osmdesátých letech mezi šestým a desátým rokem života jsem si vybíral tým. Děda v té době fandil Bohemce, ale já si vybral Slavii. Výsledkově to nebylo nic světoborného, ale borcům jako Milan Šimůnek, Jiří Jeslínek, Milan Frýda a spol. jsem začal fandit. Od té doby jsem věrný.“

Takže žádné rodinné dědictví?

„Řekl bych, že jsem to započal až já. O dědovi řeč byla. Táta sice taky tíhne spíš ke Slavii, ale ten se potom až připojil ke mně. Brácha se úplně trhnul. Taky jako malý hrával a jako fanoušek si tenkrát vybral Baník.“

Říkáte, že bratr taky hrával, takže jste oba kopali do meruny?

„Jasně, že jo. Začínal jsem v Trutnově, ale neměl jsem kvalitu, abych se dostal do mančaftu, tak jsem hrál v Libči. V dorostu jsem se ale zase do Trutnova vrátil. Nějaké zápasy jsem tam odehrál, ale tou dobou tam hráli podstatně lepší kluci. V žácích tam byli Rudolf Skácel nebo Honza Kraus, v dorostu potom Honza Gruber, takže jména, která to pak dotáhla do ligy, v případě Rudy Skácela i dál.“

A kdy došlo na vaše poprvé v ochozech Slavie?

„Bylo to v roce 1993. Táta mě za odměnu, že jsem udělal přijímačky na gympl, vzal na zápas Hradce Králové se Slavií. To už se psala ta éra Borise Korbela. Ve Slavii byli Rusnák, Berger. Snad ještě i Pavla Kuku jsem zastihl. Slavia vyhrála 2:0 a právě Patrik Berger tam dával gól z přímého kopu do šibenice skoro z poloviny hřiště a druhý dával Rusnák.“

Prásknu na vás, že jste zase začal chodit na fotbal až teď v posledních měsících, a předtím jste měl dlouholetou pauzu. Proč?

„Hlavní důvod je jednoduchý. Nevyskytoval jsem se v Praze a dojíždět bylo časově v podstatě nereálné, takže jsem rád koukal v televizi a teď nedávno mě právě bratranec dokopal znovu. Dušoval se, že kultura na stadionech se změnila, tak už jsem byl na začátku sezony na Karviné, ale samozřejmě nic nemá na ten domácí zápas proti AS Řím.To byla fantazie. Ta pauza trvala asi patnáct let. V televizi jsem si ale nenechal ujít téměř žádný zápas Slavie. Sleduju obecně českou ligu, řekl bych, podrobně. Koukám i na Spartu. Víte, mně se na stadiony moc nechtělo, protože jsem si pamatoval z devadesátek tu hroznou kulturu, kdy malí kluci sprostě nadávali na Lokvence a Siegla. Když jsem byl na derby na Spartě a Dostálek dal gól, tak jsme se logicky začali radovat a sparťani nás trefovali pivem. Katastrofa. A navíc tam Slavia pak dostala bůra.“

Takže jste pak trefovali pivem vy sparťany?

„To ne, to bychom pak asi dostali přes držku. Jak jsem to teď viděl na těch několika zápasech, tak si myslím, že se kultura naštěstí opravdu změnila, i když nějaký vymatlanec se najde vždycky.“

Nechci se vás dotknout, ale Na lovu to vypadá, že ve vás docela snadno bouchnou saze.

„To máte asi pravdu. Já pouštím emoce ven, i když sedím doma u té televize. Nechybí ani chytání se za hlavu. Teď nedávno, jak jsme hráli proti Pardubicím, tak první půli jsem si držel tu hlavu snad celou dobu. Naštěstí pak nastoupil Chytil a rozčísnul to. Sedla si vedle mě zrovna dcera, tak jsem jí to líčil.“

Už nějakou dobu se o vás ví, že jste slávista. Pan Tvrdík ještě nevolal, aby vás pozval do VIP lóže?

„Ještě ne, ale může to zkusit. Velmi rád přijmu aneb jak se vnutit do VIP lóže.“ (smích)

Doktor Vševěd tady vyprávěl, že s vámi plánuje jít brzy na fotbal. Kdyby jeho Dukla postoupila do ligy, tak asi víme, na jaký zápas půjdete, že?

„Určitě bychom se s Vševědem šli podívat na ten brankostroj Slavie, i když se přiznám, že ani teď nevím, jak si na Julisce vedou.“

Po podzimu byla Dukla na druhém místě.

„Tak to šanci určitě mají.“

Kromě fotbalu holdujete orientačnímu běhu. Kde jste to „postižení“ nabyl?

„To není postižení, to je sport, který člověka buď chytí a nepustí, nebo zjistí, že na to nemá hlavu, tak to nedělá. Vím, že existují i lidi, kteří nemají rádi fotbal a radši si jdou takhle sami zaběhat. V orienťáku se krásně spojuje fyzička a bystrá mysl při čtení mapy. Tím, že jsem vystudovaný geograf, tak jsem si tenhle sport zamiloval. Mám ho spojen i s profesí, protože učím na sportovní škole a ve třídě jsem měl dva výborné orientační běžce. Jeden z nich to dokonce dotáhl do reprezentace a nosíval mi mapy ze závodů po světě. Postupem času jsem si k tomu našel cestičku a je super, že to může dělat celá rodina. Dokonce i žena řekla, že kdybych s ní šel, tak se půjde po lese proběhnout.“

Takže běháte ostré závody?

„Já běhám pořád ostré závody. Od půlky března do konce června se běhají oblastní krajské závody. U nás je to východočeská oblast, kam patří Hradec Králové, Pardubice, Jilemnice. Máme podle mě jednu z nejsilnějších oblastí v republice. Přes léto se konají vícedenní závody v krásných terénech. Na podzim zase až do začátku listopadu jsou oblastní kola. O víkendech máme pořád co dělat.“

Vícedenní závody? Už se někdy stalo, že vás manželka nemohla najít?

„Ne, vždycky jsem se našel. I když byly závody, že se o mě děti bály. Při těch prvních vím, že jednou syn i brečel v autě, když byl ještě hodně malý, a já byl v lese dlouho. Nedávno se mi stalo, že mi vypadla čočka, tak jsem se vrátil pro náhradní, protože běhat jako Žižka jsem úplně nechtěl. Pustili mě na trať zpátky. Jelikož moje výsledky nejsou kdovíjaké, tak to nijak nehrotím. Jednou jsem risknul i noční orienťák s čelovkou, kdy na mě děti už asi hodinu čekaly v cíli. Začalo sněžit, tak jsem to vzdal a pelášil jsem za nimi, aby nenastydly.“

Kdyby vám někdo přiložil revolver ke spánku, co byste si vybral? Fotbal nebo orientační běh?

„Teď už orienťák, kdybych si fakt musel vybrat. Povětšinou ale stále ještě nemám problém zaběhnout závod dopoledne, a pak večer si jít kopnout do haly fotbal. Když to teda moje nohy ještě zvládnou.“

Pojďme tedy zpět k fotbalu. Co titul v roce 1996 pod Františkem Ciprem a taky tažení v Poháru UEFA?

„Úžasný rok. Titul a semifinále Poháru UEFA, kdy jsme ztroskotali na Girondins Bordeaux, které ale mělo obrovskou sílu. Vždyť tam hráli Zidane, Lizarazu nebo Dugarry. Přitom i tam to bylo hratelné. Výborný rok to byl i z hlediska hokeje. Stali jsme se mistry světa ve Vídni.“

Už jsem myslel, že vzpomenete hokejovou Slavii.

„V hokeji třeba Slavii nefandím, ale rozhodně nejsem fanouškem úspěchu, protože fandím Kladnu.“ (smích)

Je to deset let, co byla Slavia kousek od sestupu. Nepříliš dobré vzpomínky, že?

„To byla hrůza. Utrpení. Několik let jsme se plácali na chvostu ligy. Ty výsledky byly katastrofální. V živé paměti mám prohru 0:7 s Teplicemi z toho období. Nedělám to často, ale za stavu 0:3 jsem vypnul televizi. Naštěstí tu ligu udrželi a brzo přišly zlaté časy. Nedaří se holt pořád. Ještě nedávno i Sparta byla marná. To je na sportu krásné, že každý chvilku tahá pilku.“

Zmínil jste následnou zlatou éru, tak jaké asociace ve vás vyvolává jméno Jindřich Trpišovský?

„Obrovské zážitky spojené s úspěchy. Tituly jsou skvělá věc, ale největší zážitek pro mě bylo osmifinále Evropské ligy 2019, kdy jsme vyřadili tým FC Sevilla v prodloužení. Ve Španělsku to bylo 2:2, doma pak taky remíza, šlo se do prodloužení a dostali jsme gól, tak jsem tenkrát nadával a nepamatuju, kdy předtím nebo potom jsem takhle zápas prožíval. Myslím si, že to tehdy spoustě lidí nedošlo, ale Sevilla byla tou dobou top mančaft. Vždyť Evropskou ligu vyhrávala pravidelně. Pamatuju, jak ve studiu po zápase brečel Zdeněk Houštecký.“

Obě pražská „S“ posilují často cizinci. Co si o tomto trendu myslíte?

„Je to o penězích. Když jsou ty kluby schopné přivést cizince, kteří převyšují Čechy, tak to takhle bude. Všude ve světě to tak je. Prosazuje se čím dál více Afričanů. Logicky, protože jejich atletické dispozice jsou obrovské. Pořád si ale myslím, že je na tom Slavia dobře. Čechů je tam stále dost. Situaci považuju za vyváženou.“

Prý sledujete často taky zápasy Sparty a Plzně, je to pravda?

„Teď už spíše jen utkání Sparty, protože Plzeň je přece jen trošičku dole, takže to nevnímám jako nutnost. A proč to dělám? Pochopitelně fandím soupeřům Sparty, ale daří se jí. Sice má i hodně štěstíčka, protože na Slovácku kdyby brzo prohrávala 0:2, nemohl nikdo nic říct, ale ustála to, uvidíme.“

Takhle to máte i v Evropě?

„Nejsem blázen. Vždycky fandím v pohárech českým klubům. Vždyť jde o koeficient.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou...



Kdo je váš nejoblíbenější hráč Slavie v současném kádru?

„Těžko vybírat. Fakt mám rád všechny, ale asi zmíním Václava Jurečku. Nemám rád simulanty a zákeřné hráče, ale nebudu jmenovat. Mám pocit, že podobný typ hráčů je všude. Má je Sparta i Slavia.“

A největší slávista v dějinách?

„Co si vybavím hráče, které jsem osobně viděl, tak určitě by mezi legendy patřili Kuka a Šmicer. Z těch starších bych zmínil Františka Veselého a Josefa Bicana, to musím.“

Kdo získá titul?

„Tak co vám mám říct? Jasně, že Slavia! Ale bude to teda hodně těžký. Nechci filozofovat o derby. Oba týmy ještě budou hrát těžké zápasy, prostoru bude dost. Fakt jsem hodně spoléhal na to, že Sparta ztratí na Slovácku. Bez šance na Spartě nebyl ani Liberec, ale štěstí přeje připraveným. Sparta ho má, a navíc hraje dobře.“

Co říkáte na to, že trenérem národního týmu se před ME stal Ivan Hašek?

„S Ivanem jsem měl tu čest se seznámit. V tuhle chvíli si myslím, že se jednalo o nejlepší možné řešení a věřím, že to dokáže i na ME.“

Pojďme na krátkou tipovačku. Kolik hráčů Slavie bude v závěrečné nominaci na EURO?

„Myslím si tak tři až čtyři. Když nebude zraněný, tak by měl jet asi Tomáš Holeš. Stoprocentně by tam měl být jeden gólman. Uvidíme, jak se dá do kupy Staněk, ale pokud on ne, tak věřím, že pojede Mandous. Z ofenzivních hráčů by mohla volba padnout na Chytila. V hledáčku může být i Jurečka. Z bývalých slávistů určitě pojedou kluci z West Hamu nebo Lingr. Umím si představit v naší repre i Ogbua, ale bohužel je jiné národnosti.“ (smích)

Jak vidíte šance Čechů na ME? Doktor Vševěd byl docela skeptický.

„Budeme druzí ve skupině. Stačí si vzpomenout na poslední EURO. Vždyť jsme vyřadili Holanďany. Dnes může každý porazit každého. Proč by nám to nemohlo sednout jako před dvaceti lety, kdy jsme smolně vypadli s Řeky, kteří získali titul, i když hráli otřesný fotbal.“

Jenže los nám nepřál. Ve skupině máme Portugalsko či Turecko.

„Ale Turci jsou schůdní. Dá se s nimi hrát. Naše týmy jsou schopné jejich celky vyřadit. Sparta to teď dokázala proti Galatasarayi.“

Jenže oni taky top Turci hrají v top ligách, že?

„Vím, vím, ale věřím, že se s nimi fakt dá hrát.“

Začali jsme u toho, jak kopete do meruny jako kluk. Skončíme taky u vašeho aktivního pohybu. Hrajete za tým celebrit Real TOP Praha. Jak na vás přišli?

„Bylo to podobné jako tady. I do Tiki Taka byl jako první pozván Doktor Vševěd, pak já. No a Alexandr Smita, který je předsedou Real TOP Praha, se mě tam zeptal, jestli taky nehraju fotbal. Říkal jsem si, že když budu v Praze, tak si rád kopnu. Ten tým je skvělý. Mám radost, že můžu tyhle celebrity poznat úplně jinak. Zahrál jsem si s Radkem Bejblem, což byla čest, taky s Janem Rajnochem, z herců pak s Láďou Hamplem, Davidem Suchařípou, Leošem Nohou nebo Jakubem Kohákem. Navíc u toho pomáháme, protože ty zápasy jsou charitativní.“

Na jakou pozici vás postavili?

„Něco mezi útočníkem a krajním záložníkem.“

Takže rychlost a kreativita jsou vaše přednosti?

„Tak kreativita nevím, ale rychlost určitě ne, to byl vždycky můj limit. Nicméně gól jsem už vstřelil a na hřišti jsem nějak vidět byl, takže spokojenost. Pak je taky odměnou si s těma klukama sednout k pivku a pokecat.“