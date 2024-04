SESTŘIH: Zlín - Olomouc 3:2. Slončíkův zápas, Sigma snížila v závěru

Ševci si po druhé jarní výhře upevnili 14. příčku v neúplné tabulce s náskokem pěti bodů na poslední České Budějovice. Sigma prohrála třetí kole po sobě a zůstala osmá.

S větším útočným elánem i nasazením vstoupili do zápasu hostující fotbalisté a už ve druhé minutě mohli jít do vedení, jenže Zorvanou přesnou i tvrdou střelu efektivním zákrokem vyrazil Dostál.

Zlín se z hanáckého sevření soukal velmi pozvolna, a když už se na delší dobu usadil před šestnáctkou Sigmy, chyběla mu lepší finální přihrávka. Bartošák vystřelil ve 22. minutě vedle, Vukadinovič zase prováhal správný moment k zakončení.

Ve 31. minutě sice hlavičkoval do náruče zlínského brankáře Dostála Vraštil, jenže do vedení šli o pět minut později domácí. Fantiš našel na levé straně volného Slončíka, který přesnou střelou ke vzdálenější tyči rozjásal domácí publikum. Ševci se tak vůbec poprvé na jaře ujali průběžného vedení v zápase.

Vyrovnaný úvod druhé půle rozetnula 55. minuta. Slončík poslal přesně načechraný trestný kop do šestnáctky na hlavu Černína a zlínský dlouhán se trefil přesně k tyči. V ligové sezoně se trefil potřetí.

Pro Sigmu to byl jasný signál k tomu, aby zvýšila ofenzivní úsilí, které posílíli tři střídajicí hráči. Tým však nezvládl obrannou fázi a byl potrestán třetím gólem ve vlastní síti. Vukadinovič obral o míč Nováka, jeho střelu Stoppen vyrazil, z první dorážky neuspěl Schánělec, ale Slončík už doklepl do prázdné branky. Reprezentant do 21 let podruhé v ligové kariéře dal v jednom duelu dvě branky.

Na hostech byla znát velká herní nepohoda, domácí mohli mít závěr zápasu pod kontrolou, čtvrtý gól byl blízko po střelách Slončíka a Bartošáka. Jenže přišla zbytečná ruka Pidra v pokutovém území a z nařízené penalty, po konzultaci s videoasistentem Berkou, snížil Singhateh. Gambijský hráč se v osmém startu v české lize trefil poprvé.

Ve třetí minutě nastavení prošel za záda Dostála ještě Pospíšilův centr, olomoucký záložník se zapsal mezi střelce premiérově v sezoně nejvyšší soutěže. Na bod už ale Hanáci nedosáhli. Sigma tak nenavázala na minulá tři ligová vítězství na zlínské Letné.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36. Slončík, 55. Černín, 66. Slončík Hosté: 83. Singhateh, 90+3. Pospíšil Sestavy Domácí: S. Dostál – Cedidla, Simerský (C), Černín, Pidro (90+2. Čelůstka) – Vukadinović (76. González), Bartošák, Slončík (86. Didiba), Bužek, Fantiš (90+2. J. Kolář) – Schánělec (76. Tkáč). Hosté: Stoppen – Pokorný, Vraštil, F. Novák (68. Uriča) – Chvátal, J. Spáčil (61. Zifčák), Breite (C), Zorvan (61. Pospíšil), Sláma (61. Singhateh) – Vodháněl, L. Juliš (79. Langer). Náhradníci Domácí: Rakovan, Čelůstka, Didiba, Kolář, Reiter, González, Tkáč, Švach, Načkebia, Bobčík, Ndiaye Hosté: Digaňa, Matys, Uriča, Šíp, Pospíšil, Zifčák, Fiala, Singhateh, Langer Karty Domácí: Bartošák Hosté: Vraštil Rozhodčí L. Szikszay – M. Volf, J. Hrabovský Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3 021 diváků

Klíčové okamžiky zápasu:

