Z maturity na zápas vrtulníkem. Brno nachystalo hráčům bleskový přesun | iSport.cz

Čtyři hodiny na cestu z bodu A, tedy vlastně K, do bodu B. Konkrétně z Kladna do Brna. Jak to zařídit, aby brněnská Zbrojovka stačila v pondělí dopravit dva talentované fotbalisty Antonína Růska a Ondřeje Pachlopníka z maturity na svůj stadion, kde se chystal druholigový šlágr s Duklou? Projet přes dálnici D1, to by byla mission impossible, to si nemusíme povídat. A tak na jihu Moravy nelenili a pro své borce vypravili vrtulník!

Ten nápad se zrodil v hlavách klubových šéfů, když vešel ve známost druholigový itinerář po pauze zaviněné koronavirem. V té chvíli bylo zřejmé, že klíčový duel koliduje s termínem zkoušky dospělosti dvou mladých fotbalistů, kteří končí dálkové studium paradoxně až v Kladně. „Termín zápasu s Duklou byl oznámen relativně brzy a my jsme věděli, kdy kluci mají maturity,“ říká tiskový mluvčí Zbrojovky Martin Lísal. „Kdybychom se teď dozvěděli, že se s nimi kryje třeba utkání s Třincem, možná už by to bylo složitější. Letový prostor není holubník,“ usmívá se.

Jakmile se myšlenka objevila, dali se v Brně do organizování. „Hned to všichni přijali a začali jsme pracovat na tom, aby vše klaplo. Zvláštní to samozřejmě bylo, ale chtěli jsme téhle možnosti využít,“ vysvětluje mimořádná opatření Lísal. Růsek i Pachlopník jsou mládežničtí reprezentanti a důležití ofenzivní hráči. „Program je nahuštěný, chtěli jsme mít pocit, že jsme udělali všechno pro to, aby vše dopadlo co nejlépe,“ pokračuje Lísal.

Klub proto neváhal obětovat náklady odhadem v desetitisících korun a využil kontakt na společnost, která poskytla pro mimořádnou akci lehký americký stroj Robinson 44 létající rychlostí až 210 km/h. Po úspěšně složené pondělní části maturity, která končila ve tři hodiny, se do něho oba hráči také o půl čtvrté nasoukali. Poprvé v životě.

„Ze začátku jsem byl trochu vyklepaný, ale postupně jsem si zvykl,“ řekl pro klubový web Růsek. „Zprvu jsem se bál, ale pak si to užíval. Přál bych to každému, je to úplně jiné než letět v letadle. Bylo krásně, čisté nebe, hezká viditelnost, jen občas menší turbulence. Seděl jsem vepředu, místa bylo dost, Tonda to měl vzadu možná trochu horší,“ popisoval své dojmy Pachlopník. „Vrtulník byl pro ně větší zážitek než maturita,“ směje se Lísal.

Let trval zhruba hodinu a půl. Žádná zácpa jako tam dole na dálnici nehrozila, vše proběhlo hladce, i přistání v Brně-Medlánkách. Růsek s Pachlopníkem v pohodě stihli předzápasovou přípravu, první nastoupil od začátku, druhý u bezbrankové remízy asistoval od 62. minuty. A shodně tvrdili, že jim školní povinnosti hlavu nezamotaly. „Člověku se to možná trochu hlavou honí, ale nemůžu se na to vymlouvat. Je škoda, že jsme zápas nedotáhli k vítězství, tím by to bylo celé mnohem lepší,“ litoval Růsek. „Na maturitu člověk myslí, ale nehraje to takovou roli, aby to ovlivnilo výkon,“ dodal Pachlopník.

Oba mezitím přidali další díl maturitního seriálu a před sebou mají závěrečný. Pachlopník shodou okolností zrovna v den utkání v Hradci ve čtvrtek 18. června. Nevznese se pro sichr zase do vzduchu? „Ještě to asi budeme řešit. Ale tam je to teoreticky hratelné, že by to stihl. Kladno – Praha – Hradec se dá, není tam Dé jednička,“ usmívá se Lísal.