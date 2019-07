Co Plzni (ne)fungovalo: Krmenčík zatím postrádá lehkost, pozor na hračičky | iSport.cz

Bez inkasovaného gólu, ale také bez radosti z branky vstřelené. Viktoria Plzeň v úvodním duelu 2. předkola Ligy mistrů remizovala s Olympiakosem Pireus 0:0. Jak tento výsledek brát? Západočeši v těžkém duelu nezklamali, na řeckou půdu poletí v hratelné pozici. Nicméně uhrát postup v ďábelské odvetě bude sakra náročné. Co se svěřencům Pavla Vrby v úterý večer povedlo, na co si naopak musí dát pozor?

Neúnavný pilíř Hrošovský

Nemyslí na to, že už má v kapse smlouvu s Genkem a za pár týdnů v Plzni definitivně vyklidí skříňku. Patrik Hrošovský se za Plzeň rve do poslední chvíle ze všech sil. Proti Olympiakosu odehrál výbornou partii, bez jeho přínosu uprostřed pole by Viktoria měla mnohem větší problémy. Demonstroval své neoddiskutovatelné kvality – rozehrávku, klid na míči, úspěšnost v soubojích, dirigentské schopnosti. Do Plzně přišel před osmi lety jako nadějný mladíček, odejde jako velký fotbalista. „Kdyby pro nás nebyl důležitý, nechtělo by ho nadstandardní mužstvo ze zahraničí,“ poznamenal plzeňský trenér Pavel Vrba směrem ke svému kapitánovi.