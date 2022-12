Trenér promluvil o Ronaldovi: Chtěl opravdu utéct z Kataru?

Dorazili dva. Hvězdička, stále ještě tak trochu reprezentační zelenáč Joao Félix, v třiadvaceti na prvním šampionátu. Vedle něj zasedl matador mezi trenéry, osmašedesátiletý Fernando Santos, příjemný, ale rovněž důrazný řečník.

Tiskovka před duelem s Marokem byla maličko jiná než obvykle. Zápas se ani tolik neřešil. „Musíme se připravit, sledovat soupeře, trénovat a vidíte? Tady je devadesát procent otázek na Cristiana,“ pronesl Santos.

Ne útočně, spíše trochu s pochopením. Proto se zachoval, jak se zachoval.

Námětem debat byla - naprosto logicky - zpráva, že božský CR7 chtěl prchnout z Kataru. Důvod nepřekvapil, v osmifinále proti Švýcarsku byl posazen mezi náhradníky. Santosovi se nepozdávala jeho forma. K tomu kritizoval střelcovo chování na konci střetu s Jižní Koreou, kdy se kapitán ohradil proti střídání. „To se mi nelíbilo,“ ucedil Santos.

Proto zasáhl, superstar skončila mezi náhradníky, což bude mít pokračování. Její záskok, jedenadvacetiletý forvard Benfiky Goncalo Ramos, totiž zapsal hattrick.

Ronaldo v utkání naskočil na pár minut, po hvizdu zmizel rychle v šatně. Později vyšla na svět zpráva, že chtěl výpravu opustit.

Portugalsko - Švýcarsko: Tým slaví postup s fanoušky, Ronaldo ale zamířil sám přímo do šatny Video se připravuje ...

Na tiskovce vylétl dotaz, zda je to pravda. „Jsme na velkém turnaji, jsme blízko. Na tuto otázku nebudu odpovídat,“ odrazil Félix.

To jeho šéf byl mnohem sdílnější. Bylo jasné, že chce smést kauzu ze stolu, uklidnit situaci kolem mančaftu myslícího na nejvyšší metu, na titul světového šampiona.

„Cristiano mi neřekl, že by chtěl odjet,“ prozradil. „Měli jsme debatu, samozřejmě. Bylo by špatné, kdybychom neměli. Celá moje kariéra je na tom založená, je to normální. Je to základ, nutnost, mluvím i s dalšími hráči a on je kapitán našeho týmu. Reprezentuje Portugalsko, jeho fotbal i lidi,“ upozornil. „Vysvětlil jsem mu, proč není ve startovací jedenáctce. Potkali jsme se u mě v kanceláři, očekával jsem, že to bude těžké. Cristiano nebyl šťastný, je zvyklý hrát. Ale tak to mají všichni hráči. Jsou šťastní, když nastupují. Zeptal se mě: 'Myslíš, že je to dobrý nápad?' Pak to akceptoval,“ vykládal kouč.

Santos se při popisu situace celkem rozjel. Odpovídal obsáhle, vracel se i při dalších otázkách. Bylo vidět, že má zájem vše objasnit a zastavit rozpravy, protože rozruch kolem takové persony jeho borcům může jen uškodit.

„Opakuju: Cristiano mi nikdy neřekl, že chce odejít z národního týmu. Důležité je, co dělal při zápase. Rozcvičil se, slavil všechny góly. Je čas opustit téma Ronaldo,“ zavelel.

Odvát vítr kolem velké změny se však jen tak nepovede. Cristiano je pojem, je pochopitelné, když se rozebírá jeho odsun mezi náhradníky. Uvidí se, zda se krok vyplatí proti Maroku stejně jako se Švýcarskem. „Budeme hrát pořád stejně. Máme svoji identitu, která se nemění,“ naplánoval šikula Félix.

Maroko je však zatím taková nedobytná pevnost. Na turnaji inkasovalo pouze jednou, a to si dalo vlastní gól. Do této statistiky je započítán i penaltový rozstřel osmifinále se Španělskem. Favorit v něm neskóroval ani jednou ze tří pokusů. To nahání strach.